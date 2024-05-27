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优酷上线银发剧场：字幕变大方便长辈看视频，开通会员送鸡蛋

2024/5/27 15:18:32 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 27 日消息，优酷今日官宣上线“银发剧场”，该模式为“长辈模式”升级版，拥有大字体、大字幕；采用经典内容片库。

IT之家整理银发剧场亮点信息如下：

优酷银发剧场相较于普通模式和此前的长辈模式，对画面细节进行调整，可显示更大字体和更大字幕，以便于长辈观看视频。

在内容上，优酷视频银发剧场选取经典影视内容。据了解，优酷银发剧场“大字模式”已覆盖超 200 部影视作品，未来，剧场还将以每月 100 集的速度持续扩容。适合银发族观看的护眼和音效模式，也正在开发中。

官方给出的片库包括：

经典回味

  • 《大明王朝 1566》

  • 《新白娘子传奇》

  • 《大宅门》

  • 《人民的名义》

革命抗战

  • 《潜伏》

  • 《血战松毛岭》

  • 《北平无战事》

  • 《太行山上》

古装传奇

  • 《雍正王朝》

  • 《楚汉传奇》

  • 《少年包青天系列》

  • 《大汉天子》

轻松喜剧

  • 《神医喜来乐》

  • 《马大帅系列》

  • 《乡村爱情系列》

  • 《康熙微服私访记》

香港经典

  • 《天龙八部》

  • 《射雕英雄传（83 版）》

  • 《上海滩》

  • 《创世纪》

银发剧场进入方式如下：

优酷 App

  • 用户在优酷 App 直接搜索“银发剧场”即可进入。

酷喵 TV

  • 用户在“首页”右下角点击“长辈模式”即可一键开启银发剧场。

银发剧场与白夜剧场、宠爱剧场这样的剧场品牌有所不同，老年用户只需设置一次，之后每次再打开都会默认处于银发剧场模式下

图片

有意思的是，优酷针对银发剧场推出开会员送礼品活动，开通会员即送 30 枚鸡蛋或一副老花镜

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关键词：优酷银发剧场长辈模式

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