优酷上线银发剧场：字幕变大方便长辈看视频，开通会员送鸡蛋

IT之家 5 月 27 日消息，优酷今日官宣上线“银发剧场”，该模式为“长辈模式”升级版，拥有大字体、大字幕；采用经典内容片库。

IT之家整理银发剧场亮点信息如下：

优酷银发剧场相较于普通模式和此前的长辈模式，对画面细节进行调整，可显示更大字体和更大字幕，以便于长辈观看视频。

在内容上，优酷视频银发剧场选取经典影视内容。据了解，优酷银发剧场“大字模式”已覆盖超 200 部影视作品，未来，剧场还将以每月 100 集的速度持续扩容。适合银发族观看的护眼和音效模式，也正在开发中。

官方给出的片库包括：

经典回味

《大明王朝 1566》

《新白娘子传奇》

《大宅门》

《人民的名义》

革命抗战

《潜伏》

《血战松毛岭》

《北平无战事》

《太行山上》

古装传奇

《雍正王朝》

《楚汉传奇》

《少年包青天系列》

《大汉天子》

轻松喜剧

《神医喜来乐》

《马大帅系列》

《乡村爱情系列》

《康熙微服私访记》

香港经典

《天龙八部》

《射雕英雄传（83 版）》

《上海滩》

《创世纪》

银发剧场进入方式如下：

优酷 App

用户在优酷 App 直接搜索“银发剧场”即可进入。

酷喵 TV

用户在“首页”右下角点击“长辈模式”即可一键开启银发剧场。

银发剧场与白夜剧场、宠爱剧场这样的剧场品牌有所不同，老年用户只需设置一次，之后每次再打开都会默认处于银发剧场模式下。

有意思的是，优酷针对银发剧场推出开会员送礼品活动，开通会员即送 30 枚鸡蛋或一副老花镜。

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