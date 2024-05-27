为 WWDC 2024 作准备，苹果重新设计开发者论坛

IT之家 5 月 27 日消息，苹果 WWDC 2024 开发者大会将于太平洋时间 6 月 10 日-14 日期间正式举行，iOS / iPadOS 18、macOS 15、visionOS 2 等软件版本即将登场。

IT之家注意到，目前苹果公司已经悄悄更新了自家开发者论坛，号称能够改善“开发者与 Apple 专家、工程师之间联系的效率” 。

Apple 开发者关系部和 Apple 工程部门将联手解答您的问题，并努力解决您的技术问题。您将可以访问扩展的知识库并享受快速响应时间，这样您就可以重新开始创建和改进您的应用或游戏。此外，Apple 开发者计划成员现在可以优先访问论坛上的专家建议。

据悉，目前苹果开发者论坛主要按照主题划分大类，以帮助开发者精确查找所要的内容，每个大分类还包含了一些更具体的子主题，其中包含一系列开发者可能感兴趣的问题。

苹果公司还为特定问题的卡片推出两种图标，分别为“ Apple 推荐” 及“已解决”，前者表示“Apple 工程师已经回答了该问题”，后者表示相关问题“已有一个社区认可的答案”。

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