《EA Sports FC》有望迎来新对手：消息称 FIFA 已授权 2K 开发足球游戏

IT之家 5 月 27 日消息，国外游戏零售商 MohPlay Inc 近日在 X（推特）上透露，2K 已经获得 FIFA（国际足联）的官方许可，将制作下一款 FIFA 系列足球游戏。

其透露，《FIFA 2K25》将于今年推出，后续的《FIFA 世界杯 2K26》也在路上（IT之家注：下一届世界杯足球赛将于 2026 年在美国、加拿大、墨西哥举行）。

对于 2K，相信各位网友一定对《NBA 2K》《WWE 2K》等体育类游戏并不陌生。除此之外，2K 还参与开发了《NFL 2K》、《NHL 2K》和《MLB 2K》等游戏。若上述爆料属实，意味着 2K 将首次进入足球游戏领域。

2022 年 5 月，EA 正式结束了与 FIFA 长达近 30 年的合作。2023 年，EA 推出了《EA Sports FC 24》游戏，FIFA 也曾表示，将寻求其他合作伙伴来开发新的“FIFA”系列游戏。

EA 的首席执行官 Andrew Wilson 去年曾表示：“《EA Sports FC 24》的成功推出，意味着这一世界最大的 IP 之一，已经转变为面向未来球迷的‘强大互动平台’，代表着一项深远的成就。”

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