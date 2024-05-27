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中兴 Axon 40 Ultra 手机获推安卓 14 / MyOS 14 更新：设计多彩灵动，支持灵犀性能引擎 6.0

2024/5/27 16:21:45 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 QUX 的线索投递！

IT之家 5 月 27 日消息，据IT之家小伙伴投稿，近日中兴为旗下 Axon 40 Ultra 手机推出 MyOS 14 及安卓 14 更新，该更新包版本为 14.0.11_A2023P，包体积为 2.05GB。

官方表示，本次为 Android 14+ MyOS 14 大版本升级，为降低风险，建议提前备份重要数据。升级后首次开机时间较长，请勿强制关机。初始化过程会出现轻微发热，一段时间后会正常。第三方应用如不能正常使用请更新应用版本。

IT之家整理更新主要内容如下：

UI 改进

  • 优化系统应用视效

  • 优化系统全局动画

  • 新增个性化调色盘

  • 新增无限主题充电、指纹、熄屏、通知

光效灵犀性能引擎 6.0

  • 新增全新灵犀 Ultra 性能引擎

  • 新增内存调度模式自定义

  • 优化大幅度提升应用安装速度

  • 优化提升应用后台保活能力

游戏空间

  • 新增全新界面设计和交互

  • 新增弹幕消息、游戏速记、随心换键、辅助线、一键连招、活跃模式、虚拟手柄、换网保护、屏蔽副卡、破坏神模式等众多增强辅助功能

  • 新增充电分离支持全局开关，支持自定义电量启动

  • 优化手动亮度调节及手势防误触机制

  • 优化小窗应用区域支持显示所有应用、自定义顺序

灵犀边栏 & 小窗

  • 新增小窗适配视频应用横屏切换

  • 小窗适配更多应用

  • 新增小窗支持与分屏快捷切换

  • 边栏支持最近应用、变声器、全部应用列表、快捷搜索

  • 优化小窗切换动画

桌面 & 锁屏

  • 新增酷跑族超级锁屏

  • 新增传统桌面支持大文件夹、无字模式、图标大小调节

  • 新增全新负一屏，支持添加桌面组件

  • 新增全新组件库，新增倒数日、打卡、灵犀建议、冷冻箱组件，传统桌面支持更多组件，优化组件与应用图标对齐

  • 新增咸鱼趣味熄屏

  • 新增双层多任务界面

  • 新增应用隐藏支持密码验证智慧投屏

  • 新增支持 USB、毫米波外设、电脑投屏

  • 新增投屏声音来源、画面比例、投屏质量、投屏音效、横竖屏切换、声音分离等设置项

  • 优化投屏流畅度，支持高帧率有线投屏

智慧语音

  • 新增支持多种语音播报音色

  • 新增支持多种方言识别

  • 优化语音识别速度和识别准确性

  • 优化支持更多语音指令执行

其他

  • 新增地震预警

  • 新增应用独立音量调节功能

  • 新增记事本支持待办事项

  • 新增指南针应用

  • 新增蓝牙支持防丢提醒

  • 新增截屏分享后删除

  • 新增关机验证密码、隐身模式、纯净应用安装模式

  • 优化三指截屏触发成功率

  • 优化验证码、密码自动填充支持更多应用

  • 优化应用通话录音支持更多应用

  • 优化应用分身支持更多应用

  • 优化超过 500 个用户体验细节

参考IT之家此前报道，中兴 Axon 40 Ultra 手机于 2022 年 5 月发布，该机搭载高通骁龙 8 Gen 1 芯片，采用屏下摄像头，配备 LPDDR5 内存与 UFS 3.1 存储，采用超级双路 VC 液冷散热系统，内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充、L1+L5 双频定位、红外遥控、NFC，搭配独立安全芯片、双扬、X 轴线性马达、USB-C 3.1 接口。

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