中兴 Axon 40 Ultra 手机获推安卓 14 / MyOS 14 更新：设计多彩灵动，支持灵犀性能引擎 6.0

IT之家 5 月 27 日消息，据IT之家小伙伴投稿，近日中兴为旗下 Axon 40 Ultra 手机推出 MyOS 14 及安卓 14 更新，该更新包版本为 14.0.11_A2023P，包体积为 2.05GB。

官方表示，本次为 Android 14+ MyOS 14 大版本升级，为降低风险，建议提前备份重要数据。升级后首次开机时间较长，请勿强制关机。初始化过程会出现轻微发热，一段时间后会正常。第三方应用如不能正常使用请更新应用版本。

IT之家整理更新主要内容如下：

UI 改进

优化系统应用视效

优化系统全局动画

新增个性化调色盘

新增无限主题充电、指纹、熄屏、通知

光效灵犀性能引擎 6.0

新增全新灵犀 Ultra 性能引擎

新增内存调度模式自定义

优化大幅度提升应用安装速度

优化提升应用后台保活能力

游戏空间

新增全新界面设计和交互

新增弹幕消息、游戏速记、随心换键、辅助线、一键连招、活跃模式、虚拟手柄、换网保护、屏蔽副卡、破坏神模式等众多增强辅助功能

新增充电分离支持全局开关，支持自定义电量启动

优化手动亮度调节及手势防误触机制

优化小窗应用区域支持显示所有应用、自定义顺序

灵犀边栏 & 小窗

新增小窗适配视频应用横屏切换

小窗适配更多应用

新增小窗支持与分屏快捷切换

边栏支持最近应用、变声器、全部应用列表、快捷搜索

优化小窗切换动画

桌面 & 锁屏

新增酷跑族超级锁屏

新增传统桌面支持大文件夹、无字模式、图标大小调节

新增全新负一屏，支持添加桌面组件

新增全新组件库，新增倒数日、打卡、灵犀建议、冷冻箱组件，传统桌面支持更多组件，优化组件与应用图标对齐

新增咸鱼趣味熄屏

新增双层多任务界面

新增应用隐藏支持密码验证智慧投屏

新增支持 USB、毫米波外设、电脑投屏

新增投屏声音来源、画面比例、投屏质量、投屏音效、横竖屏切换、声音分离等设置项

优化投屏流畅度，支持高帧率有线投屏

智慧语音

新增支持多种语音播报音色

新增支持多种方言识别

优化语音识别速度和识别准确性

优化支持更多语音指令执行

其他

新增地震预警

新增应用独立音量调节功能

新增记事本支持待办事项

新增指南针应用

新增蓝牙支持防丢提醒

新增截屏分享后删除

新增关机验证密码、隐身模式、纯净应用安装模式

优化三指截屏触发成功率

优化验证码、密码自动填充支持更多应用

优化应用通话录音支持更多应用

优化应用分身支持更多应用

优化超过 500 个用户体验细节

参考IT之家此前报道，中兴 Axon 40 Ultra 手机于 2022 年 5 月发布，该机搭载高通骁龙 8 Gen 1 芯片，采用屏下摄像头，配备 LPDDR5 内存与 UFS 3.1 存储，采用超级双路 VC 液冷散热系统，内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充、L1+L5 双频定位、红外遥控、NFC，搭配独立安全芯片、双扬、X 轴线性马达、USB-C 3.1 接口。

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