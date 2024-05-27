Vertu 纬图推出旗下首款小竖折手机 IRONFLIP：“奢华瑞表风格设计”，售 2.98 万元起

IT之家 5 月 27 日消息，Vertu 纬图近日推出了旗下首款小竖折手机“Vertu IRONFLIP”，该机主打“奢华瑞表风格设计”，支持“48 国语言翻译”，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，国行售价在 2.98 - 10.98 万元左右，可选定制各种饰皮版本。

据介绍，该机产品线“IRONFLIP”中文名为“英雄本色”系列，号称灵感源自激荡人心的八零年代黑帮影片，展示帮派兄弟间的英雄气概与情怀。

外观方面，该机搭载金刚陶瓷框架 + 金刚水滴铰链，号称可以折叠 65 万次；同时配备瑞表三角坑纹工艺，机身覆盖真皮材质，同时遵循了 Vertu 一贯相传的 V 形“ID”设计。

IT之家整理该机参数信息如下：

SoC：骁龙 8 Gen 2 +“A5 独立安全芯片”

内屏：6.7 英寸 2790×1188 分辨率 120Hz 屏幕，峰值 1200nit 亮度

外屏：1.43 英寸 466×466 OLED 屏

RAM：12GB

存储空间：512GB

前置摄像头：16MP

后置摄像头：50MP 主摄 + 2MP 景深

电池：4310mAh 电池，支持 65W 充电

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