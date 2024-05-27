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华为 P50 Pro 手机推送鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版，新增互动主题

2024/5/27 20:37:45 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 5 月 27 日消息，华为 P50 Pro 手机今日迎来鸿蒙 HarmonyOS 4.2 正式版更新，版本号为 4.2.0.120（C00E100R3P4），新增四大互动主题，系统包大小约 569MB。

▲ IT之家图赏：华为 P50 Pro 云锦白

更新日志

主题

  • 新增几何派对主题，选择不同的三角几何形象创造组合成阵列，跟随点击手势在锁屏界面上方或下方滚动开启派对

  • 新增几何贴纸主题，可将三角几何形象或多彩贴纸堆叠成个性化的主题，贴纸在锁屏界面可跟随点击手势进行互动，萌趣可爱

  • 新增心情派对主题，自主选择各种各样的可爱表情，通过多种布局方式组合成丰富的个性主题，为您带来更多有趣的互动体验

  • 新增心情贴纸主题，用丰富的热门表情及 1500 + 心情表情搭配成千变万化的互动主题，让锁屏界面多变又好玩

显示

  • 优化部分应用的界面显示效果

安全

  • 合入 2024 年 5 月安全补丁，增强系统安全

IT之家查询获悉，华为 P50 Pro 手机此前已更新支持 WLAN 网络自动连接开关、应用获取设备方向权限管理以及蓝牙设备录音开关等功能。

此外，该手机还支持全新小艺智慧助手以及小艺输入法 AI 帮写功能。

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关键词：华为P50 Pro

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