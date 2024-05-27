消息称《生化危机：代号维罗妮卡》和《生化危机 0》重制中，《生化危机 1》重制是假消息

IT之家 5 月 27 日消息，知名《生化危机》舅舅 Dusk Golem 透露了关于《生化危机》系列的一些新爆料，其中包括尚未公布的正传新作《生化危机 9》、 以及此前传闻的初代《生化危机》重制版的消息。

据 Dusk Golem 透露，《生化危机 0》和《生化危机：代号维罗妮卡》两款老游戏的重制版正在开发中。他表示自己已从多个渠道获知此消息，早在一年多前就有所耳闻，即使自己不爆料，消息也会通过其他途径泄露。

对于此前报道过的、使用 RE 引擎打造的初代《生化危机》重制版，Dusk Golem 则表示该项目并不存在，“据我所知，初代重制版纯属谣言，目前没有任何开发计划。”《生化危机 5》的重制版也同样不在开发中。

Dusk Golem 还分享了关于《生化危机 9》的更多细节。此前有传闻称该作即将很快公布，但据 Dusk Golem 消息，发布日期可能推迟到 2025 年末或 2026 年初，“打消今年夏天公布《生化危机 9》的期待吧，我最初听到的消息可能是正确的，该作的公布会推迟。”该爆料者暗示，《生化危机 9》的公布时间将比预想得晚得多，他提到，“《生化危机 9》推迟到 2025 年末 / 2026 年发布。如果我得到的消息准确的话，我相信是真的。”

IT之家需要指出的是，上述所有信息均未得到 Capcom 官方确认。不过，Dusk Golem 此前曾有过可靠的爆料记录。

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