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红魔首款电竞游戏本 GN001J 通过多项认证并现身 Geekbench 数据库：i9-13950HX + RTX 4070

2024/5/27 22:39:41 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 寒雨111普莱是袋熊 的线索投递！

IT之家 5 月 27 日消息，型号为 GN001J 的红魔游戏本近日通过多项监管机构认证，且已现身 Geekbench 数据库，搭载酷睿 i9-13950HX 处理器与 RTX 4070 独立显卡。

▲ 左：红魔首款电竞游戏本

蓝牙认证

蓝牙认证

努比亚技术有限公司的 GN001J 笔记本电脑今日通过蓝牙认证，产品名为 Redmagic Gaming Notebook（红魔游戏本），并可确认搭载英特尔 Wi-Fi 6E 网卡。

Wi-Fi 认证

Wi-Fi 认证

GN001J 同样于本月通过了 Wi-Fi 联盟认证，确认其产品名为红魔游戏本。

CMIIT 无线电发射设备型号核准

CMIIT 认证

该电脑还于今日获得了 CMIIT 无线电发射设备型号核准，确认搭载英特尔 AX211 网卡，说明红魔游戏本采用英特尔处理器。

Geekbench 跑分

GB6 CPU 跑分

▲ GB6 CPU 跑分

GB6 Compute 跑分

▲ GB6 Compute 跑分

IT之家获知 GN001J 型号后查询 Geekbench 数据库发现，该机器早在今年 2 月就已经进行过跑分，测试机型搭载酷睿 i9-13950HX 处理器与 RTX 4070 独立显卡。

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