商汤科技：过去 10 年中已经购买了超过 4 万个英伟达芯片

IT之家 5 月 28 日消息，商汤科技联合创始人徐兵表示，商汤科技在过去 10 年中已采购超过 40,000 个英伟达芯片。商汤科技目标是在 1 到 2 年内实现盈利。

徐冰指出，亚洲在人工智能算力方面存在短缺，与美国相比存在 10 倍的差距，不过中美之间的算力差距可以弥补。

他认为，一方面是因为国产芯片快速发展，另一方面此算力作为一种商品，其投资属性也相当显著。只要中国愿意在算力领域持续投入资金和资源，中美之间的算力差距就有机会逐渐缩小。

徐冰还提到，目前 AI 行业最好的人才大多集中在美国，这与美国拥有全球最大的算力资源密不可分。然而，他坚信，随着中国算力水平的提升和 AI 应用场景的拓展，中国将逐渐吸引更多的人才流向亚洲市场。这不仅将加速中国 AI 技术的发展，也将为整个亚洲地区的科技进步和经济发展注入新的活力。从长期来看，中国与美国之间不会存在太大的差距，并且中国还会涌现千亿万亿级的企业。

目前，我国 AI 算力行业正在迅速发展，在云计算、大数据和人工智能领域，我国已经建立起了一批世界领先的 AI 算力平台和数据中心，为各行业提供强大的计算支持和数据分析能力。IT之家注意到，我国政府也在加大对 AI 算力行业的支持力度，推动技术创新和产业升级，助力我国成为全球 AI 算力领域的重要力量。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。