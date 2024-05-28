“星战之父”乔治・卢卡斯吐槽好莱坞“几乎没有原创思维”，AI 将“不可避免”用于电影制作

IT之家 5 月 28 日消息，《星球大战》系列的创作者乔治・卢卡斯（George Lucas）在 1977 年奠定了电影制作传奇人物的地位，他对当今电影的状况及其发展方向有一些自己的看法。

他在 2024 年戛纳电影节上谈到了当前的电影行业。现年 80 岁的卢卡斯在接受法国媒体 Brut FR 采访时表示，“他们（好莱坞）讲的故事只是老电影。让我们拍续集，让我们拍这部电影的另一个版本。而且不仅在电影中，而且在几乎所有事物中，几乎没有原创思维。”

2012 年，卢卡斯以略高于 40 亿美元的价格将他的卢卡斯影业卖给了华特迪士尼公司，随着多部电影、游戏、节目和更多衍生产品的推出，《星球大战》已经演变成一个超级 IP。卢卡斯对此表示：“在我卖掉公司后，他们（迪士尼）开始了其他项目，原来的很多想法都丢失了。但事实就是如此。你放弃了它，就是放弃了。”

▲ 1977 年首部《星球大战》电影

IT之家注意到，卢卡斯还在采访中谈到了对 AI 用于电影制作的看法，由于 AI 对电影行业的冲击，好莱坞已经进行过大罢工，如今局势稍有缓和。

卢卡斯首先谈到了自己创立的视觉效果公司工业光魔（ILM），以及它改变电影技术的方式。

“嗯，我们已经使用它 25 年了，它不是人工智能，但我们使用所有的数字技术，因为我们开创了很多这样的技术，”他说。“因为在 ILM 中，我们是唯一一个进行数字化的地方。”

“但事实是，”卢卡斯继续说，“这是不可避免的。我的意思是，这就像在说，‘我不相信这些车是更好的工具，让我们坚持骑马吧。’是的，你可以这么说，但这不是世界的运作方式。”

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