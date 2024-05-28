深蓝航天 B / B1 轮融资获数亿元人民币，今年首发星云-1 回收复用火箭

IT之家 5 月 28 日消息，深蓝航天今日宣布成功完成 B 轮、B1 轮融资，获得数亿元人民币的资金注入。

据介绍，深蓝航天本轮融资由方正和生、济钢东泰基金等机构共同投资，本轮资金将用于回收复用技术的开发、2024 年首发星云-1 回收复用火箭的生产，以及团队建设和人才引进。

星云-1 型火箭是一款拥有自主知识产权的、全新的液体可回收运载火箭，一子级能回收重复使用，首型试验火箭预计于 2024 年首飞。

IT之家查询获悉，星云-1 型首飞火箭为 2 级构型，直径 3.35 米，近地轨道运力约为 2 吨，配备 10 台雷霆-R 液氧煤油发动机，可根据任务载荷大小选用直径 3.35m / 2.25m 两款整流罩，一子级具备回收复用及快速维护、再次发射的能力。后续的商业化型号会在首飞型基础上改进并提升运载能力至不低于 6 吨。

深蓝航天还透露，未来将加大回收复用火箭技术领域的研发投入，推动“星云”系列火箭的研制和发射、回收和重复使用；扩大基础设施投入、提升制造和测试能力，达到每年 20 发以上回收复用火箭的交付水平。

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