小程序可反向生成华为鸿蒙 App，凡泰极客 FinClip 3.0 发布

IT之家 5 月 28 日消息，凡泰极客 FinClip 3.0 正式发布，该版本推出 FinClip 鸿蒙版 SDK，适配 HarmonyOS NEXT 原生开发；获得多项操作系统兼容认证；引入大语言模型，支持融合 AI 技术。

据介绍，凡泰极客成立于 2017 年，官方定位“企业小程序化数字技术提供商”，其核心产品 FinClip 小程序数字应用管理系统已与中国国际航空、首都机场、人民网、交通银行、华泰证券、招商证券、安信证券、华西证券、中泰证券、廊坊银行等展开合作。

IT之家附此次产品主要内容如下：

FinClip 鸿蒙版 SDK

FinClip 3.0 鸿蒙版 SDK，适配 HarmonyOS NEXT 原生开发，可实现小程序快速迁移至鸿蒙 App；

通过 FinClip Studio 配套开发工具，可实现小程序反向生成鸿蒙 App。

核心组件国产化

FinClip 产品在 CPU、操作系统、中间件、服务器等层面完成国产化兼容，获得华为鸿蒙、统信 UOS、麒麟软件、中科方德、红旗 Asianux 在内的多项操作系统兼容认证；

FinClip 与 OceanBase V3、腾讯云 TDSQL MySQL 版、金篆信科 GoldenDB 等数据库完成了互信认证。

基于小程序的跨端特性，FinClip 为信创应用开发提供快速通道。

融合 AI 技术

FinClip 引入大语言模型（LLM），小程序能够通过上下文理解用户诉求，实现业务内容的场景化唤起。

FinClip 官方账号在发布会回放视频中，针对网友的疑问进行了解答，表示“FinClip sdk 本身是一款小程序容器产品，可以实现任意 App 中，任意设备中运行小程序。另外，配套的开发工具具备小程序一键转 App 的功能。”

官方表示，FinClip 3.0 提供免费版本，大部分个人开发者“完全可以白嫖”。

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