骁龙 8s Gen3 处理器：iQOO Z9 Turbo 手机 1799 元 3 期免息（减 200 元）

iQOO Z9 Turbo 手机发布于 4 月 29 日，搭载骁龙 8s Gen3 处理器，12+256GB 版本发售价 1999 元，12+512GB 版本发售价 2399 元。

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IT之家获悉，这款新机搭载高通骁龙 8s Gen 3 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，配备独显芯片 Turbo。产品正面配备 6.78 英寸柔性 OLED 直屏，屏幕采用华星 C8 发光材料、2800×1200 分辨率、144Hz 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光、局部峰值亮度 4500nit。

此外，该机前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（索尼 LYT-600，OIS）+8MP 超广角（格科微 GC08A3）。机身内置 6000mAh 电池，支持 80W 有线快充；采用封闭式立体双扬声器、X 轴线性马达，支持 NFC、红外遥控、IP64 防尘防水，搭载 OriginOS 4 系统。





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