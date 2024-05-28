黑客分发恶意“扫雷”游戏，向金融 / 保险机构网络钓鱼

IT之家 5 月 28 日消息，你现在还会玩扫雷游戏吗？计算机安全事件响应小组（CSIRT-NBU）和乌克兰计算机应急响应小组（CERT-UA）追踪调查一起网络攻击，黑客利用 Python 版扫雷游戏代码，已攻击美国和欧洲的金融和保险机构。

两家安全机构表示该恶意游戏由 UAC-0188（FromRussiaWithLove）黑客组织创建，头目是一名俄罗斯黑客。

黑客利用扫雷代码来隐藏 Python 代码，用户一旦感染就会安装 SuperOps RMM 工具，从而让其获得设备的控制权限。

根据公告内容，黑客使用伪装成医疗中心，使用 support@patient-docs-mail.com 分发电子邮件，标题为“医疗文件个人网络档案”。IT之家附上相关图片如下：

在这封电子邮件中，收件人可以找到一个 Dropbox 链接，该链接会指向一个 33 MB 的 .SCR 文件，其中包含来自 Python 克隆版扫雷游戏的代码和一个从 anotepad.com 下载其他恶意软件的恶意代码。

Python 版扫雷游戏代码中包含恶意代码，其中 create_license_ver 函数会解码并执行恶意软件。这一过程可将恶意代码从安全系统中隐藏起来。

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