东方电气：世界首台 500 兆瓦冲击式水轮机模型通过验收

IT之家 5 月 28 日消息，5 月 25 日，东方电气自主研制的世界首台 500 兆瓦冲击式水轮机模型在中国水利水电科学研究院水力机械实验室通过验收。

验收专家组全程现场见证了试验过程，验收结果与初步试验结果吻合，各项指标全面满足要求，专家组成员一致同意东方电气 500 兆瓦冲击式水轮机模型通过验收，标志着东方电气率先完成世界首台 500 兆瓦冲击式水轮机模型开发，高水头大容量冲击式水电机组研制取得又一里程碑成果。

据介绍，世界首台 500 兆瓦冲击式水轮机将应用于大唐 ZL 水电站（扎拉水电站）。该电站具有高水头、大容量、高海拔等特点，共装设 2 台单机容量 500 兆瓦的冲击式水电机组，东方电气负责其中 1 台套机组的研制供货。

该项目入选国家能源局能源领域首台 (套) 重大技术装备项目，是现阶段国内唯一可开展 500 兆瓦级高水头大容量冲击式机组研制及应用示范的水电项目，也是目前世界在建综合难度最大的冲击式水电项目。

IT之家查询获悉，2023 年 5 月 16 日，东方电机自主研制的 150 兆瓦级冲击式水电机组转轮成功下线，实现了我国高水头大容量冲击式水电机组关键技术国产化“从无到有”的历史性突破。2023 年 6 月 16 日，东方电机开启 500 兆瓦冲击式水电机组研制。2023 年 12 月 19 日，扎拉水电站 500 兆瓦冲击式水电机组转轮开工制造。

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