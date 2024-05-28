飞傲推出 SR11 流媒体音乐接收器：支持苹果隔空播放 / Roon Ready，售 599 元

IT之家 5 月 28 日消息，据“飞傲”官方微博，飞傲旗下流媒体接收器 SR11 目前已经在京东现货开售，这是一款“流媒体网桥”音乐接收器，主打“苹果隔空播放（AirPlay）、1000Mbps 独立网口、768kHz / 32bit 码率”，售 599 元。

据介绍，该接收器配备独立显示屏，可以直观显示设备的工作模式、网络状态、音量，配合旋钮操控，同时标配定制红外遥控器，便于用户远程控制音乐播放。

这款音乐接收器支持苹果隔空播放和 Roon Ready 技术，Roon 玩家可以通过“Roon ready”功能快捷播放 NAS 或其他设备的本地音乐及流媒体曲库。如果家里装配有多套听音系统，还能控制不同设备播放不同或相同的音乐。

此外，这款接收器搭载君正 X2000 处理器，配备光纤输出接口、同轴输出接口、Type-A 接口、USB-C 接口及独立 RJ45 接口（支持 1000Mbps 有线网络）；同时采用 AP6256 WiFi 模块，支持 WiFi 2.4G 和 5G 双频无线网络。

IT之家整理接收器参数信息如下：

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