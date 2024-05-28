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小米千兆 / 万兆交换机发布：无风扇散热设计、即插即用，129 元起

2024/5/28 10:54:42 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 CHIHAYAkai软媒新友2009751星痕永至河豚草莓可鲤饼云不惊 的线索投递！

IT之家 5 月 28 日消息，小米今日推出了一款千兆交换机和一款万兆交换机，采用纯白机身、无风扇散热设计，支持即插即用，首发价分别是 129 元和 299 元

IT之家附产品详情如下：

小米千兆交换机

小米千兆交换机配备 8 个千兆网卡，转发总容量达 16Gps，兼容电脑、服务器、电视盒子、游戏主机、打印机等终端设备，适配全屋有线设备连接、Mesh 有线组网；支持多台电脑并联、企业服务器连接。

该千兆交换机采用即插即用设计方案，支持存储转发、流量控制、防拥塞机制，可实现全天低延迟、零丢包传输。

小米千兆交换机使用无风扇节能设计，官方表示环境噪音 17dB（A）情况下，产品满载运行，正面噪音＜19dB（A）。

小米万兆交换机

小米万兆交换机搭载双 10G SFP + 网口，搭配自购光、电模块，支持最高 10G 传输速率，转发总容量达 60Gbps。

该万兆交换机配备 4 个 2.5G 网口，支持 10/100/1000/2500M 多种速率，兼容万兆光猫、万兆 NAS、万兆路由器、高速工作站等多样互联网终端，支持同时连接电视、游戏主机使用。

小米万兆交换机同样采用即插即用设计，支持存储转发、流量控制、防拥塞机制，可实现全天低延迟、零丢包传输。

该万兆交换机使用无风扇节能设计，在机身侧边、底部均设有散热开孔，官方表示环境噪音 17dB（A）情况下，产品满载运行，正面噪音＜19dB（A）。

小米交换机售价信息如下：

  • 小米千兆交换机官方定价 149 元，首发价 129 元

  • 小米万兆交换机官方定价 349 元，首发价 299 元

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