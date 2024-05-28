【IT之家开箱】荣耀 200 / Pro 图赏：新艺术之镜设计，雅顾光影写真大师

IT之家 5 月 28 日消息，27 日晚间，荣耀发布了荣耀 200 系列手机，包含标准版和 Pro 版两款机型，售价 2699 元起。

荣耀 200 Pro、荣耀 200

荣耀 200 Pro、荣耀 200

外观设计方面，荣耀 200 Pro 采用悬浮流线四曲屏设计，新机厚 8.2mm，重 199g，背部延续“新艺术之镜”风格，带来节奏韵律的对称美学。背部海岸曲线分割自然，潮汐纹理带来无限流动的美感。

配色上，荣耀 200 Pro 提供海天一色的天海青、婉约浪漫的珊瑚粉、皎洁无暇的月影白、经典纯粹的绒黑色四款配色，此次实拍的为荣耀 200 Pro「天海青」配色。

荣耀 200 Pro

荣耀 200 标准版方面，采用全等深四曲屏幕、立边中框设计，手机厚 7.7mm，重 187g，提供天海青、珊瑚粉、月影白、绒黑色 4 款配色，IT之家此次实拍的为「月影白」配色。

荣耀 200

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产品介绍：

据官方介绍，全新荣耀 200 系列通过与雅顾开展深度影像技术合作，结合荣耀 AI 光影写真人像引擎重构手机人像美学，通过打造光影的立体感、空间感、艺术感复刻百年光影美学的魅力。

配置方面，荣耀 200 Pro 前置 50MP 摄像头，后置 50MP 主摄（H9000「豪威 OV50H」，1/1.3 英寸，OIS）+12MP 超广角微距（112°，最近对焦距离 2.5cm）+50MP 长焦人像（2.5 倍，首发索尼 IMX856，OIS）三摄，人像模式新增雅顾生动、雅顾质感、雅顾经典三种模式。

屏幕方面，荣耀 200 Pro 采用 6.78 英寸 2700×1224 OLED 优雅悬浮流线四曲屏，支持 120Hz 刷新率，局部峰值亮度达 4000nit，支持 10.7 亿色彩显示。领先荣耀绿洲护眼屏，支持 3840Hz 高频 PWM 调光支持类自然光护眼、AI 助眠显示、自然色彩显示 2.0、360 度自适应调光技术，并且通过了德国莱茵 TÜV 无频闪认证，以及德国莱茵 TÜV 全局护眼 3.0 认证，支持雨水湿手触控。

性能方面，荣耀 200 Pro 搭载骁龙 8s Gen 3 移动处理平台，以及荣耀自研射频增强芯片 C1+，采用了 5564mm² 广域不锈钢仿生 VC 散热。荣耀 200 Pro 配备 5200mAh 青海湖电池，支持 100W 快充（15 分钟充电 60%，35 分钟充电 100%），66W 无线快充（33 分钟充电 64%）。

荣耀 200 标准版方面，该机搭载 6.7 英寸 2664×1200 OLED 等深四曲屏，支持 120Hz 刷新率，局部峰值亮度 4000nit，支持 10.7 亿色彩显示。领先荣耀绿洲护眼屏，支持、3840Hz 高频 PWM 调光，支持类自然光护眼、AI 助眠显示技术，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证，以及德国莱茵 TÜV 全局护眼 3.0 认证。

影像方面，荣耀 200 标准版前置 50MP 摄像头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX906，1/1.56 英寸，OIS）+12MP 超广角微距（112°，最近对焦距离 2.5cm）50MP 长焦人像（2.5 倍，首发索尼 IMX856，OIS）三摄，人像新增雅顾生动 / 质感 / 经典三种模式。

荣耀 200 标准版搭载骁龙 7 Gen 3 移动处理平台，采用 5029mm² 广域不锈钢仿生 VC 散热。

荣耀 200 系列 5 月 27 日 20:30 开启预售，5 月 31 日 10:08 开售，IT之家附具体售价如下：

荣耀 200

12+256GB 售价 2699 元

12+512GB 售价 2999 元

16+256GB 售价 2999 元

16+512GB 售价 3199 元

荣耀 200 Pro

12+256GB 售价 3499 元

12+512GB 售价 3799 元

16+512GB 售价 3999 元

16GB+1TB 售价 4499 元

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