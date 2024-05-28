2024 款金城 ADIVA AD1 200 都市版倒三轮摩托上市：标配双 A 四连杆独立前悬架，2.68 万元

IT之家 5 月 28 日消息，金城 2024 款 ADIVA AD1 200 都市版倒三轮摩托目前已经上市，这款摩托定位入门级，提供水浮蓝和柠檬黄两种外观配色，指导价为 2.68 万元。

据介绍，该摩托“都市版”减少了可折叠顶篷，因此车身高度比普通版更低。官方目前没有公布该版本车型图，本文暂使用 2023 款 ADIVA AD1 200 车型，作为比较，普通版车型配备的可折叠顶篷还可以收纳于后备厢中。

IT之家获悉，该摩托车型标配双 A 四连杆独立前悬架和液压弹簧式后减振器，号称能够让极限压弯角度达到 40 度，同时搭载前轮锁止系统、指针 + 数显仪表，拥有 40 升后行李厢储物空间。

规格方面，该车分别为 2080x660x1310 毫米，轴距为 1460 毫米，座高 713 毫米，整备质量 217 公斤，搭载 188.6 毫升单缸水冷发动机，最大功率 13.7 千瓦，最大扭矩 15.5 牛・米，匹配 CVT 无级变速箱，最高车速为 100 公里 / 小时。

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