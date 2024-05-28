AIDA64 7.30 版本发布：改善深色 / 高对比度模式，支持英特尔 / 英伟达最新显卡

IT之家 5 月 28 日消息，FinalWire Ltd. 今天面向家庭用户发布了 AIDA64 Extreme 7.30 软件更新，主要改善了深色模式和高对比度模式，支持 AMD、Intel 和英伟达的最新显卡和 GPGPU 计算技术。

FinalWire 公司今天同步推出了 AIDA64 7.30 更新，包括：

AIDA64 Extreme 7.30：面向家庭用户的简化诊断和基准测试工具

AIDA64 Engineer 7.30：面向企业 IT 技术人员和工程师的专业诊断和基准测试解决方案

AIDA64 Business 7.30：面向中小型企业的基本网络管理解决方案

AIDA64 Network Audit 7.30：用于收集和管理企业网络库存的专用网络审计工具集。

IT之家附上 AIDA64 7.30 版本更新内容如下：

支持微软 Windows 11 2024 Update 更新

系统稳定性测试：优化时钟测量

改进高对比度模式

传感器面板：固定监控器

支持英特尔 Meteor Lake-PS CPU

完善在线用户手册

支持 Razer PWM PC 风扇控制器传感器

改进对英特尔 Arrow Lake 和 Lunar Lake 处理器的支持

首选项：优化打开延迟

支持英特尔 Arc A310E、Arc A350E、Arc A370E、Arc A380E、Arc A580E、Arc A750E GPU

支持英伟达 RTX A400、RTX A1000 GPU

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