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AIDA64 7.30 版本发布：改善深色 / 高对比度模式，支持英特尔 / 英伟达最新显卡

2024/5/28 13:56:49 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 28 日消息，FinalWire Ltd. 今天面向家庭用户发布了 AIDA64 Extreme 7.30 软件更新主要改善了深色模式和高对比度模式，支持 AMD、Intel 和英伟达的最新显卡和 GPGPU 计算技术。

FinalWire 公司今天同步推出了 AIDA64 7.30 更新，包括：

  • AIDA64 Extreme 7.30：面向家庭用户的简化诊断和基准测试工具

  • AIDA64 Engineer 7.30：面向企业 IT 技术人员和工程师的专业诊断和基准测试解决方案

  • AIDA64 Business 7.30：面向中小型企业的基本网络管理解决方案

  • AIDA64 Network Audit 7.30：用于收集和管理企业网络库存的专用网络审计工具集。

IT之家附上 AIDA64 7.30 版本更新内容如下：

  • 支持微软 Windows 11 2024 Update 更新

  • 系统稳定性测试：优化时钟测量

  • 改进高对比度模式

  • 传感器面板：固定监控器

  • 支持英特尔 Meteor Lake-PS CPU

  • 完善在线用户手册

  • 支持 Razer PWM PC 风扇控制器传感器

  • 改进对英特尔 Arrow Lake 和 Lunar Lake 处理器的支持

  • 首选项：优化打开延迟

  • 支持英特尔 Arc A310E、Arc A350E、Arc A370E、Arc A380E、Arc A580E、Arc A750E GPU

  • 支持英伟达 RTX A400、RTX A1000 GPU

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关键词：aida64软件

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