智己 L6 汽车“答网友问”第二期：绝大多数用户可快速上手半幅方向盘

IT之家 5 月 28 日消息，今年以来，多家车企纷纷推出了旗下新上市车型或热门车型的“答网友问”栏目。智己汽车今日发布了“智己 L6 用户问答”第二期，本次共汇总了 4 个问题，主要围绕选装展开，IT之家附原文如下：

标准版 19.99 万元起，听说必须选装 3999 升级包，可以取消吗？

3999 元的配置升级包价值 2.2 万元，是用户的购车权益，非强制，用户可以不选购。

非常抱歉的是，由于工厂备产限制，未选择升级包配置的车辆将在 9 月开启交付。但是以 4 千元的价格，升级真皮座椅、21 扬声器的全景声音响系统和固定卡钳等配置还是非常有性价比的，大家也可以比较一下同级别车型的同类选装包的价格再做判断。

副驾屏幕要 6000 元选装，为什么不是标配？

我们调研了大量智己用户的购车和用车反馈。大部分的用户反馈，副驾坐人的场景并不多，也不少用户询问能否单独关闭副驾屏幕，当然家庭用户，特别是有娃家庭对于副驾屏幕的评价还是很不错的。

因此我们把副驾娱乐屏纳入选装配置，把选择权交回给用户。对于没有选装副驾娱乐屏，我们也在副驾位预留了 IM MAG 磁吸拓展坞，这样长途出行时追剧，就不用手捧着手机或者 Pad 了。

智己 L6 的半幅方向盘看着很酷炫，但是网上很多人说担心上手有难度，是否有全幅方向盘？

智己的半幅方向盘，可以说是网上没赢过，但用过都说好的“争议配置”。

这里也再次向大家汇报一下，智己汽车全系车型都提供半幅或全幅方向盘的自由选择，我们的全幅方向盘也非常的好看好用。

从过往车型选装率来看，半幅方向盘超过 90%，90% 的 L6 锁单用户也选择半幅方向盘。在门店试驾过程中，绝大多数的用户都表示能在 15-30 分钟快速上手半幅方向盘，并在上手后爱不释手。半幅方向盘不仅好看，更最大限度地消除了驾驶视野遮挡，用户在驾驶屏上能方便查看智驾感知数据、补盲影像等，大幅减轻了驾驶焦虑，欢迎大家到门店试驾体验。

至于网上提到的“紧急避让的时候，半幅方向盘不安全”的顾虑，也向大家汇报一下，智己 L6 创下的 90.96km/h的麋鹿测试世界纪录，也是用半幅方向盘开出来的，安全性上无需担心。

L6 车顶隔热怎么样？有没有官方遮阳帘？

车辆隔热性能分为晒不晒，热不热，会不会被晒黑。

先说晒不晒的问题，一般是看紫外线隔绝率，智己 L6 的天幕和四门玻璃的紫外线隔绝率高达 99.99%，相当于涂了十几层防晒霜，完全不用担心晒黑问题。而且天幕玻璃采用了双层夹胶的深色玻璃，透光率比专业滑雪墨镜还低，阳光直射时也不会感觉刺眼。

再说热不热的问题，一般是看红外线隔绝率，L6 的天幕玻璃采用深色玻璃，天生隔热性就比普通玻璃更好，隔热率超过 70%，甚至比一些贴了膜的普通玻璃天幕隔热性能更好。

当然，每个人对温度的感受有一定差异，我们也有原厂的遮阳帘可以选购，满足不同用户的需求。

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