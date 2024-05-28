4K 240Hz QD-OLED：飞利浦 31.5 英寸显示器 6764 元起 12 期免息预售

飞利浦 32M2N8800 31.5 英寸显示器上架于 5 月 24 日，现已在京东开启预售。

现在支付 100 元定金，预售价为 6999 元，Plus 会员立减 34.99 元，晒单可返 200 元，到手价为 6764.01 元起：

下单支持白条 12 期免息。

据介绍，这款显示器配备 3840x2160 分辨率 240Hz QD-OLED 面板，亮度至高 1000 尼特，响应速度 0.03ms，支持原生 10-Bit 色彩，覆盖 100% sRGB 色域及 99% DCI-P3 色域。

此外，这款显示器搭载“新一代动态散热系统”，可降低烧屏概率；同时搭载“ambiglow 环景光技术”，支持 PIP / PBP 分屏显示，同时内置 2 个 5W 扬声器。

该显示器支架支持倾斜 / 旋转 / 升降，提供 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DP1.4 接口、1 个 USB-B 接口、2 个 USB-A 接口，IT之家附显示器参数信息如下：

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