日本航天机构暂时放弃与登月探测器 SLIM 恢复通信，下月再试

IT之家 5 月 28 日消息，据朝日新闻报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA） 28 日宣布，已放弃恢复与 1 月份登陆月球的月球探测器 SLIM 的通信尝试。该探测器此前已经历了三次温度低至零下 170 摄氏度的极寒夜晚，目前处于“休眠中”，其搭载的设备可能已经损坏。

SLIM 探测器于东京时间 1 月 20 日零时 20 分（IT之家注：北京时间 1 月 19 日 23 时 20 分）在月表成功实现误差 100 米以内的精准着陆。据 JAXA 称，SLIM 在 4 月 23 日第三次月夜出现后进入休眠状态。预计上周末左右阳光照射到太阳能电池板并恢复供电，但通讯目前尚未恢复。

JAXA 称，目前尚不清楚是设备出现问题，还是受 5 月初太阳耀斑爆发的影响。据 JAXA 称，着陆四个月后，探测器大部分设备的使用寿命都超出了其设计预期。

不过，JAXA 表示仍有恢复通信的希望，他们将在下个月末尝试重新启动探测器，届时其太阳能电池板将再次暴露在阳光下。

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