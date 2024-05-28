【IT之家评测室】雷神 MIX PRO 迷你主机体验：小巧便携，性能强势，AI 加持

在如今碎片化工作的时代，相信很多人经常遇到过这样的情况，就是工作上班时间没有完成，需要带回家做一部分，或者在家需要临时处理事务时，发现很多资料在公司的电脑里。这种时候，有一台能在家和公司之间通勤的电脑是多么重要。

这时候大家可能面临两个选择，其一是换一台便携的轻薄本，方便带着上下班，不过轻薄本终究在性能释放上容易受到散热的限制，对于需要处理高负载任务的朋友来说还是不太好用，于是，另一个选项开始越来越受到消费者的青睐：就是换一台迷你电脑，兼具高性能和小巧便携性。

刚好，最近雷神就更新了旗下最新的雷神 MIX PRO 迷你主机，这是一款桌面高性能便携 AIGC 创意办公娱乐迷你电脑，非常适合经常需要利用碎片化时间办公的用户使用。目前，IT之家已经拿到了这款雷神 MIX PRO 迷你主机，今天就让我们通过评测来看它的实际体验如何。

一、外观设计

作为一款迷你主机，雷神 MIX PRO 的包装盒也不大，黑色为底，四四方方，没拆封的包装一只手就能轻松拿起来。包装盒正面是雷神的 Logo 和产品系列文字，斜向一分为二，加以各种简洁的线条装饰，看起来挺酷。

打开包装后就能看到雷神 MIX PRO 的本体，这款迷你主机采用 CNC 金属机身，机身为银色，表面经过细腻的喷砂处理，很有质感。

机身顶部很简洁，只有一枚雷神的 Logo，Logo 自带灯效，不过可以在系统的 ControlCenter 应用中进行关闭。

雷神 MIX PRO 的顶盖与机身主体采用隔断的悬浮式设计，看起来很有科技感。机身侧面除了四个角是圆润曲面，其余都是直角平面，让整机看起来硬朗凌厉。机身左右两侧都是散热出风口，散热格栅还有独特的“MIX”标识设计。

机身前后则是各种按键和接口，具体来说，前面分别是麦克风、电源键、3 个 USB 3.2 接口、1 个全功能 USB Type-C 接口和 1 个耳机接口。机身后面则是电源接口、DP1.4 接口、HDMI2.1 接口、1 个雷电 4 接口、扬声器开口、2 个 2.5G 网口和 2 个 USB 2.0 接口，此外还有 1 个 Turbo 按键，可以一键切换性能模式，以及散热出风口。

机身底部为黑色，除了四个圆润三角形软胶脚垫，就是大面积的散热出风口了。

从三维尺寸来看，雷神 MIX PRO 迷你主机长和宽都是 150mm，高度则为 52mm，总计就是 1.1L 体积，重量方面，小编测得大约 0.9kg，整机可以说非常小巧，轻盈了，不占空间，日常带着它，普通的书包就能轻松容纳。

整体来说，雷神 MIX PRO 造型简约但不乏设计感，线条硬朗，有商务气质，同时机身轻盈小巧，是一台有着较高颜值的迷你主机。

二、性能测试

正如开头所说，很多朋友选择迷你机，除了便携，更大程度上还是看重迷你机在性能释放方面相比普通轻薄本的优势，那么雷神 MIX PRO 迷你主机的性能表现如何呢？IT之家也进行了测试。

首先，雷神 MIX PRO 搭载了英特尔全新酷睿 Ultra5-125H 处理器，这款处理器基于 7 纳米工艺，拥有 14 核心，18 线程，18MB 缓存，睿频可达 4.5GHz，TDP 28W.

酷睿 Ultra5-125H 处理器集成了拥有 7 个 Xe 核心的锐炬显卡，拥有 2 倍性能提升，可以以 1080P 分辨率畅玩 3A 游戏大作。

实际测试时，IT之家首先用 CPU-Z 自带的性能基准测试进行了跑分，可以看到雷神 MIX PRO 处理器单核 725.7 分，多核可达 6559.6 分，成绩出色。

接着IT之家使用 CineBench R20 进行了测试，单核 653 pts，多核 5481 pts，成绩同样出色。

然后是 CineBench R23，雷神 MIX PRO 迷你主机跑出了单核 1719 pts，多核 14238 pts 的抢眼成绩。

在《3D Mark》中也有进行 CPU 性能测试的项目，CPU Profile 跑得单线程 947，最大线程 6487 分的表现。

然后IT之家也对雷神 MIX PRO 进行了 CPU 烤机测试，使用 AIDA 64 进行单烤 FPU，可以看到雷神 MIX PRO 上的这枚酷睿 Ultra5-125H 处理器在满负载情况下峰值功率单烤 10 分钟后可以稳定到 65W。

在这种满负载的情况下，雷神 MIX PRO 迷你主机机身温度也不高，小编测得只有 31.1℃。

这自然是得益于雷神 MIX PRO 迷你主机搭载的创新雷神风刃散热系统，它拥有全铜雷神散热器，带来 1.5 倍解热提升，同时拥有双散热风扇，优化风道设计带来 37% 进风率提升，并且大风量也能更安静。在“狂暴模式”烤机过程中，小编测得正常人工作时头部距离能听到的噪音只有 47.4dBA，能听到风扇高速转动的声音，但丝毫不会有不适感。

同时雷神 MIX PRO 迷你主机支持安静模式、均衡模式和狂暴模式三种性能挡位切换，切换的方式可以在系统中 ControlCenter 应用中点击进行切换：

也可以在机身背面的 Turbo 按键进行一键切换，只要按一下，就可以在三种模式中切换，非常方便。

而且不同性能模式下，机身顶部雷神 Logo 灯光的颜色也不同。

IT之家将性能模式切换到安静模式，然后又进行了同样的单烤 FPU，此时 CPU 功耗为 45W 左右，测得烤机过程中机身噪音只有 31.6dBA，实际体验来看，不仔细听，基本听不到风扇转动的声音。

接着小编切换到均衡模式，该模式下单烤 FPU，CPU 整体功耗为 54W 左右的水平，同时测得烤机过程中的噪音只有 37.1dBA 的程度，能听到轻微的风扇声，但不大，即便是在安静的图书馆，也不会觉得突兀。

GPU 方面，雷神 MIX PRO 迷你主机虽然采用的是核显，但 7 Xe 核心的锐炬显卡整体性能应对日常办公和轻度娱乐也是够用的。小编首先用《3D Mark》进行了 TimeSpy 跑分，雷神 MIX PRO 显卡得分 2951 分，综合得分达到了 3289 分。

接着，为了进一步测试雷神 MIX PRO 迷你主机的性能，IT之家还进行了游戏测试。首先，小编选择了 Steam 上最火爆的在线竞技游戏《CS2》，在游戏预设的最低画质下进行游戏，2560×1080 分辨率，此时游戏平均帧数可达到 122fps，游戏体验非常流畅。

接着小编选择了另一款火爆的在线网游《绝地求生》，同样是在最低游戏画质预设下进行游戏，2560×1080 分辨率，测得游戏运行的平均帧率达到 71fps，也能达到流畅游玩的标准。

此外，在内存方面，雷神 MIX PRO 搭载 32GB 双 DDR5 内存，SO DIMM 可拆内存插槽。IT之家测得内存读取速度 64940 MB/s，写入速度 69498 MB/s，拷贝速度 66015 MB/s，内存延迟 156.3 ns。

硬盘性能方面，IT之家使用 CrystalDisk Mark 测得 SEQ1M Q8T1 读取速度 6201.68 MB/s，写入速度 5397.42 MB/s。SEQ1M Q8T1 读取速度 3285.53 MB/s，写入速度 4527.49 MB/s.

可以看到，作为一款迷你主机，雷神 MIX PRO 的整体性能还是十分出色的，应对日常较重的工作负载也没有问题，包括轻度的 1080P 分辨率游戏娱乐，也能轻松地应对，同时这款迷你主机即便是在高负载的情况下也能保持安静的工作状态，我们知道，迷你主机使用时通常是要放在桌面上的，如果噪音大肯定影响体验，而雷神 MIX PRO 迷你主机由于出色的散热系统，做到了很好的噪音控制，日常使用时可以放心地将他放在办公桌上。

三、AI 及其他办公体验

迷你主机的核心应用场景显然就是日常处理办公事务，因此雷神 MIX PRO 的综合办公能力和体验相信也是大家比较关注的，对此IT之家也做了一系列测试。

首先，小编用可用来测试 PC 办公生产能力的 CrossMark 进行了跑分，测得总体得分 1661 分，其中生产率得分 1635，创造性得分 1686 分，反应能力 1669 分，均远超 CrossMark 校准的 1000 分的水平。

接着小编又使用 V Ray 进行跑分测试，雷神 MIX PRO 成绩为 9402 分，表现不错，可用于常规的视觉渲染工作。

然后，IT之家使用 PC Mark 10 进行现代办公测试，雷神 MIX PRO 得到 6085 分的综合得分，其中常用基本功能 8592 分，生产力 8304 分，数位内容创作 8570 分，这个成绩表明雷神 MIX PRO 非常适合用于办公生产和内容创作。

除了常规的办公生产，雷神 MIX PRO 还支持强大的本地 AI 能力，酷睿 Ultra5-125H 处理器拥有 CPU+GPU+NPU 三大 AI 引擎，可带来秒间生成 AIGC 的能力。

在 AI 方面IT之家也做了测试，小编首先使用英特尔的大语言模型 Demo，它内置了 chatglm2 60 亿参数本地大语言模型。小编尝试与它进行聊天，首先在聊天助手功能中问一个人情方面的问题：“朋友向我借 10000 块钱，但是我最近手头也比较紧，该如何婉拒他？”大模型很快给出了得体的回答建议，First Lateency 仅为 884.53ms。

测试过程中，小编刻意将雷神 MIX PRO 进行断网，保证测试是在本地进行。同时测试过程中，小编通过任务管理器看到 CPU 的利用率达到 100%，内存占用 11.7GB，占用率 37%，GPU 也有 13% 的占用。

接着小编让大模型帮我写一份关于公司周六产品沟通活动的大纲，它也果然很快就给出了一份完整的大纲计划，基本拿过来改改就能用，First Lateency 仅为 1634.92ms。而如果是自己拟这份大纲，估计得需要半天左右，可见雷神 MIX PRO 强大的本地 AI 能力确实能为我们的工作效率带来很大的提升。

接着小编在“旅游规划”功能中让大模型帮自己做一份去杭州旅行的 5 天游攻略规划，它也很快给出了详细的攻略，First Lateency 也只有 728.18ms，从结果上看也比较准确适当，都是杭州值得一去的景点。这样，当我们想要去旅游时，就不用费心费力自己去找攻略了，在雷神 MIX PRO 上询问本地大模型就能解决大部分问题。

不仅如此，雷神 MIX PRO 还支持出色的本地 AI 文生图能力，这是应为酷睿 Ultra5-125H 对生成式 AI 文生图模型做了优化，例如在开源图像生成模型 Stable Diffusion 上使用 OpenVINO 加速，从而利用核显进行快速的文生图。

实际测试时，IT之家使用雷神 MIX PRO 本地运行 Stable Diffusion Web UI，让它生成一张有黑色耳朵的狗狗图片，雷神 MIX PRO 仅用 15.7 秒就完成了创作。

测试过程中可以看到，GPU 的利用率达到了 100%，可见确实是在本地进行生成的，而且非常快速。

接着小编又让它生成一张“一个人正在打电话”的图片，它也很快给出了结果，耗时仅为 15.4 秒，如果是我们自己去找图片或者去制作，显然要花费更多的时间。

除了上面这两个场景，IT之家也测试了其他的 AI 应用场景，比如短视频工作者们可能经常用到的《剪映》，雷神 MIX PRO 也支持其中的一些 AI 功能，比如剪映的 AI 抠图功能。

我们剪视频时可能经常会需要扣取画面中的某一元素，《剪映》中也提供了抠图的功能，但过去使用这一功能，很占用 CPU 的性能，并且完成抠图也需要等待较长的时间，但是雷神 MIX PRO 得益于强大的 AI 能力，就可以更轻松地完成抠图处理。

比如在测试中，IT之家使用雷神 MIX PRO 运行《剪映》对一段 4 分 09 秒的视频进行 AI 抠图，抠图过程实测只用了 1 分半左右的时间，非常快速。

而且从抠图的效果来看也不错，即便是在复杂的画面中，人物主体基本都能保证完整。

在《剪映》进行 AI 抠图时，小编测得酷睿 Ultra5-125H 的 NPU 占用达到 92%，可见其 AI 运算能力在这次抠图处理中发挥了重要的作用。

最后值得一提的是，作为一款迷你主机，雷神 MIX PRO 给到的接口也是非常齐全的，前后五个 USB Type-A 接口，加上 1 个雷电 4 接口和一个全功能 Type-C 接口，足够大家平时外接键鼠、连接手机等各种终端和配件，同时对 DP1.4 和满血 HDMI2.1 接口的支持也让大家在外接显示器时也有更多的选择。不过对于小编来说唯一稍有不足的是缺乏 SD 卡插槽，这对于经常使用相机拍摄的创作者们来说，可能会有一定的不便。

另外雷神 MIX PRO 标配的 120W 电源适配器也很好用，非常小巧，放在办公桌上也不会很占空间，让桌面更显简洁。

结语

总体来说，雷神 MIX PRO 迷你主机是一款很适合上班族们日常工作、多地办公使用的便携主机，它拥有简洁、科技感的外观，同时小巧轻盈，非常方便携带，而且在酷睿 Ultra5-125H 处理器的加持下，整体性能非常出色，日常处理文档或者进行图片设计、视频剪辑等等相关的工作，足够使用，再加上对本地 AI 运算能力的支持，雷神 MIX PRO 甚至可以说是移动办公性能神器，再结合其目前 6.18 限时钜惠 3999 元的售价，如果你最近想入手一台迷你机，雷神 MIX PRO 迷你主机显然是值得一试的选项。

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