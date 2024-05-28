【IT之家评测室】i5-12490F 对比 R5-7500F，22 年的酷睿依旧能打

对于两款当下依旧很有竞争力的性价比之选，i5-12490F 与 R5-7500F 到底怎么选，今天IT之家就为大家进行一下详细的对比，看看在日常使用的各种表现中，两颗处理器到底有怎样的表现。

测试平台是：

考虑到 2K 显示器的价格目前已经非常亲民，大多数玩家会优先选择 2K 进行游玩，因此本次测试重点进行 2K 分辨率的性能测试。

核心参数

我们先来看看两款 CPU 的核心参数，我们测试的 i5-12490F 配备了 6 个 P 核心和 12 个线程。在 CPU-Z 中，我们可以看到更详细的参数，i5-12490F 拥有 7.5MB 的二级缓存，和 20MB 的三级缓存，最高频率为 4.58GHz。

AMD 这边的 R5-7500F 采用台积电 5nm FinFET 工艺。核心规模也是 6 核心 12 线程，6MB 二级缓存和 32MB 三级缓存，基础频率 3.2 GHz。两款 CPU 的 TDP 均为 65W。

理论性能

在测试前，我们先来烤个机，看看这两颗处理器的功耗表现。单烤 FPU 10 分钟后，i5-12490F 稳定在 75W，此时温度为 51℃，这个温度压的还是很稳的。

相比之下，R5-7500F 这边就比较激进了，功耗飙到了 95w，温度也来到了 80℃。

不过虽然烤机温度和功耗相差不小，但在 Cinebench R23 的测试中，两者却并无明显的差距，尤其是在单核性能方面，更是基本持平。要知道，这可是在完全不同的制程工艺下的两款 CPU，看来 intel 的 10nm 还是能打的。

游戏对比

那么在实际的游戏体验中会怎么样呢？我们采用 2K 分辨率分别测试了包含竞技游戏、光栅游戏、光追游戏在内的四款游戏，将测试到的结果汇总如下。

可以看到，两款 CPU 在除了 CS2 之外的三款光栅、光追游戏上，打的有来有回，难分胜负。不过相比于平均帧数，游戏的 1% Low 帧往往更影响游戏体验，最低帧的表现，两者也可以说是伯仲之间，难分胜负。

两款光追游戏中，在不开启 DLSS 的情况下，帧数出现了大幅下滑，不得不说，DLSS 对于光追游戏的游戏体验提升还是非常明显的。

办公场景

在办公场景，在体现综合办公性能的 CrossMark 跑分测试中，R5-7500F 的综合分数为 1874 分，三个子项的分数分别是 1821 分、1995 分和 1692 分；另一边酷睿 i5-12490F 的综合分数为 1733 分，三个子项的分数分别是 1712 分、1766 分和 1702 分。不过考虑到 i5-12490F 本次所使用的测试平台是 16G 内存，对办公场景的分数也是有一定影响的。总体来说，二者还是在伯仲之间。

在展现进阶办公性能的 PCMark 10 现代办公基准测试中，结果也比较相似，酷睿 i5-12490F 的分数为 7960 分，R5-7500F 的分数为 7978 分，可以看到在基本办公场景中，两者差别不大，不过对功耗和散热比较敏感的用户来说，酷睿 i5-12490F 可能表现更出色一些。

总结

整个测试流程给人最大的感受就是英特尔依然能打，酷睿 i5-12490F 作为一款 22 年 1 月发布的产品，与相隔一年半发布的 R5-7500F 仍旧是有来有回，另一方面，考虑到制程上的差异，再来看两款同 TDP 的 CPU 烤机时的温度和功耗表现，也的确是差别巨大。

不过综合考虑到目前酷睿 i5-12490F 略低 100 块的价格，和伯仲之间的性能，从性价比的角度而言，肯定是酷睿 i5-12490F 更值得购入一些，但如果你非常喜欢 AMD 的锐龙系列，且主要用途是打游戏的话，二者的差距和价格当然也没有特别巨大的差别，还是要看个人的喜好。

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