4.5 槽集成式水冷散热，微星 RTX 4090 Suprim Fuzion 显卡首次曝光

IT之家 5 月 28 日消息，外媒 Allround-PC 在 Computex 2024 台北国际电脑展 Best Choice Awards 现场发现了微星尚未推出的 RTX 4090 Suprim Fuzion 显卡，其在类似风冷散热器的外观下集成了整套水冷散热系统。

▲ 图源 Allround-PC，下同

这款显卡拥有超过 4 槽的厚度，GPU 核心与一个集成水泵的冷头直触，随后与冷排连接，搭载两个直径约 90-100mm 的风扇。

此外，在冷头附近还有为显存与供电散热的铜质散热片。

这款显卡采用最新的 12V 2x6 电源接口，提供两个 HDMI 接口与两个 DisplayPort 显示输出接口。

IT之家附台北电脑展 Bast Choice Awards 获奖评语如下：

它采用定制 PCB、混合水冷系统与内置风扇的风冷盖板，与传统风冷相比性能提升 15%；与传统的水冷设计相比，它的管路缩短了 90%，性能提高了 10%，而其密封的一体化外壳则消除了加注或更换冷却液以及持续维护的需要。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。