比亚迪第五代 DM 技术发布：2.9L 全球最低百公里亏电油耗、2100 公里综合续航

IT之家 5 月 28 日消息，比亚迪今晚举办了第五代 DM 技术发布暨秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 上市发布会，正式发布了第五代 DM 技术，官方称该技术将“开创油耗 2 时代”。

据比亚迪介绍，第五代 DM 技术拥有全球最高 46.06% 发动机热效率，全球最低 2.9L 百公里亏电油耗，全球最长 2100 公里综合续航。

比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度提升至 115Wh/kg，提升 15.9%，放电倍率 16C，回馈倍率 5C，提升 20.3%。比亚迪全球唯一采用 12V 磷酸铁锂小电池，相对于传统的铅酸电池重量更小达到 2.2Kg，充放电效率 94%。

第五代 DM 热管理架构采用第二代电池直冷系统，可以能耗节省 34%，均温性提高 45%。全新第二代电池脉冲自加热，升温速度提升 60%。

第五代 DM 百公里加速 7.5 秒，NEDC 百公里亏电油耗 2.9 升，CLTC 电耗 10.7 kWh / 100km。秦 L 亏电油耗实测平均值为 2.26L，海豹 06 则为 2.11L。

满油满电综合续航媒体实测结果均超 2300 公里。

秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 将首发搭载第五代 DM 技术，今晚正式发布上市，IT之家后续将带来相关报道。

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