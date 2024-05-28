乐高首款《塞尔达传说》套装公布：2500 块积木还原德库树

IT之家 5 月 28 日消息，传闻成真，乐高今日推出了《塞尔达传说》主题套装，名为“德库树 2 合 1”的这套套装包含 2500 块积木，现已开放预购，售价 299.99 美元（IT之家备注：当前约 2175 元人民币），并将于 9 月份开始陆续发货。

这套套装涵盖了塞尔达传说系列的两款经典作品：《时之笛》和《荒野之息》。玩家可以选择建造两种风格的德库树：身披夏日绿叶的德库树，或是盛开着春日樱花的德库树。套装内还包含多个版本的林克，既有《时之笛》中童年和成年的林克（身着绿衣的勇者服饰），也有《荒野之息》中身着蓝色冠军服饰的林克。

据乐高官方透露，德库树套装还将具有互动功能，可以控制树的“面部表情”。此外，套装内还包含骷髅蜘蛛、克洛格人、挥舞着招牌马拉卡斯的海拉鲁守护者赫斯塔、仙子以及塞尔达公主等。

近年来，包括马里奥和大金刚在内的多个任天堂旗下游戏都相继推出了乐高版本。而塞尔达传说系列的粉丝们也一直期待着乐高版本的诞生。乐高公司此前曾多年拒绝粉丝提交的塞尔达主题套装创意，甚至在 2022 年由于“授权冲突”而直接禁止了塞尔达相关的投稿。然而，有关官方塞尔达传说乐高套装的传闻早在去年 2 月份就已出现。

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