可对科技巨头罚款至多全球总收入 10% ，英国版《数字市场法案》完成立法流程

IT之家 5 月 29 日消息，有着“英国版《数字市场法案》”之称的《数字市场、竞争和消费者法案》于上周五得到英国国王查尔斯三世的批准，预计将于今年下半年正式生效。

英国《数字市场、竞争和消费者法案》将在多个层面强化对大型科技企业的监管，增加数字市场的竞争，保护消费者的权益。

该法案将在英国“拥有强大而根深蒂固的市场力量”，且全球年营业额超过 250 亿英镑（IT之家备注：当前约 2315 亿元人民币）或在英国年营业额超过 10 亿英镑（当前约 92.6 亿元人民币）的企业认定为“具有战略市场地位”。

英国 CMA 将对在英国“具有战略市场地位”的企业设置“量身定制”的监管条款，以规范这些企业的营业行为，这些企业还有义务向 CMA 报告任何会对英国市场产生重要影响的合并交易。

CMA 有权对“具有战略市场地位”的企业处以至多全球总收入 10% 的高额罚款。

在消费者权益保护方面，该法案要求企业在消费者签下订阅制合同前提供更清晰的信息，提前提醒消费者免费或低成本试用即将结束，简化订阅合同退出流程。

同时英国《数字市场、竞争和消费者法案》还禁止虚假评论，并向 CMA 赋予密切监控交通燃料价格变化的权力。

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