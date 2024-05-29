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大疆 DJI FLY App 获推 V1.13.4：AI 一键成片、轨道编辑支持字幕添加

2024/5/29 13:47:24 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 微软去哦怕行李箱独立摄影师软媒新友2241264沙棘TaoEngine 的线索投递！

IT之家 5 月 29 日消息，iOS 和安卓版大疆 DJI FLY App 获推 1.13.4 版本更新，新增 AI 一键成片、轨道编辑字幕添加等功能

IT之家附主要更新内容如下：

新增 AI 一键成片

可通过 AI 智能识别素材类型、主题以及构图，筛选高光片段一键成片；支持智能音效一键配音，目前适配树林、海边、田野和城市四大场景。

优化视频编辑能力

App 内容素材丰富，轨道编辑支持字幕、贴纸、特效、语音转字幕等功能。

优化创意模板

模板可自定义度提升，新增“小人国”特效模板

App 更新日志如下：

DJI Fly App 专为航拍打造，集飞行、拍摄、剪辑和分享于一身。全新航拍界面更简洁美观，便捷易用；配合简单易懂的飞行教学及更好用的编辑器，助你开箱即飞，快速上手，拍出精彩作品。

（目前仅支持 DJI Mini 4 Pro、DJI Air 3、DJI Mavic 3 Pro、DJI Mini 2 SE、DJI Mini 3、DJI Mavic 3 Classic、DJI Avata、DJI Mini 3 Pro、DJI Mavic 3、DJI Mini SE、DJI Air 2S、DJI FPV、DJI Mini 2、御 Mavic Air 2、御 Mavic Mini, DJI Avata 2）

为你带来了什么？

  • 飞行拍摄：航拍，轻而易举

  • 手机快传：高速无线传输素材到手机

  • 航拍点 & 作品：海量经验，创作省心

  • 大疆学堂：零基础教学和进阶玩法

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