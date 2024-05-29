美国法院将于 9 月审理针对 TikTok 禁令的诉讼

IT之家 5 月 29 日消息，据路透社报道，美国上诉法院周二制定了快速审理时间表，将考虑一项新法律所面临的挑战。该法律要求字节跳动在明年 1 月 19 日之前剥离 TikTok 在美国的资产，否则将面临禁令。

在 TikTok、字节跳动和一群 TikTok 内容创作者的要求下，美国哥伦比亚特区上诉法院将于 9 月对该案进行口头辩论。

5 月 14 日，一群 TikTok 创建者提起诉讼，要求阻止可能禁止 1.7 亿美国人使用 TikTok 的法律，并称在 TikTok 和母公司字节跳动提起类似诉讼后，该法律“对美国人的生活产生了深远影响”。

根据上诉法院的时间表，创作者、TikTok 和字节跳动必须在 6 月 20 日之前提交法律摘要，在 7 月 26 日之前向司法部提交法律摘要，并在 8 月 15 日之前提交答复摘要。

TikTok 表示，通过快速时间表，它相信可以解决法律挑战，而无需请求紧急初步禁令救济。

据IT之家此前报道，该法律由美国总统于 4 月 24 日签署，规定字节跳动在明年 1 月 19 日之前出售 TikTok，否则将面临禁令。TikTok 则称该法案违宪，并表示将对此类法律提起法律挑战。

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