消息称丰田 Supra 和宝马 Z4 将于 2026 年停产

IT之家 5 月 29 日消息，据德国汽车媒体 Automobilwoche 报道，宝马 Z4 和丰田 Supra 将于 2026 年停产。IT之家注意到，今年早些时候就有消息称宝马计划在 Z4 的现款车型达到生命周期末期时停产该车。

这条新闻最初并没有引起太大关注，因为报道的重点是位于奥地利格拉茨的汽车代工制造商麦格纳斯泰尔 (Magna Steyr) 所面临的困境。由于他们代工的宝马 5 系、捷豹 E-Pace 和 I-Pace、以及 Fisker Ocean 等车型的生产已经或即将结束，这家公司不得不裁员 500 人。

Auto News 向丰田询问了 Supra 的未来，但得到的回复是“目前没有消息可宣布”。然而，在被进一步追问时，丰田汽车北美集团副总裁戴夫・克里斯特 (Dave Christ) 表示，“我们与宝马的合作是成功的”，并补充说，“我们正在评估接下来会发生什么”。

尽管克里斯特的说法含糊不清，但他表示“如果我们想要制造什么车，我们总会找到办法”，这暗示着丰田未来可能会单独制造新款 Supra。

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