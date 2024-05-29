4K 144Hz + 512 背光分区：小米电视 S75 Mini LED 京东 4249 元赠挂装服务

小米电视 S75 Mini LED 开售于 4 月 15 日，首发价为 4599 元。

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据介绍，小米电视 S75 Mini LED 提供 512 背光分区，峰值亮度达到 1200nits，支持 4K 144Hz 可变刷新率，提供 MEMC 动态补偿以及 240Hz 竞技模式。此外，该产品还支持 10.7 亿色原彩显示，色准 ΔE ≈ 2，94% DCI-P3 色域。

娱乐方面，该产品配备四单元立体声扬声器，支持杜比视界 / 全景声、IMAX ENHANCED，搭载双路 HDMI2.1 接口。同时支持 VRR 可变刷新率，全新 GAME MODE，专为游戏场景设置。同时电视通过 FreeSync Premium 认证，支持 4ms 低延时。

此外，该产品还配备四核 A73 处理器，提供 4GB+64GB 存储空间，支持 WiFi6，接入小米澎湃 OS、小爱语音，自带 NFC 遥控器。

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