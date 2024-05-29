捷尼赛思 G80 汽车官宣 6 月 1 日上市：2.5T 发动机、最大 304 马力

IT之家 5 月 29 日消息，韩国豪华车品牌捷尼赛思官宣，新款 G80 汽车将于 6 月 1 日上午 10:40 在 2024 粤港澳大湾区车展上市。

该车共有豪华版和旗舰版两款车型，预售价格分别为 33.58 万元和 45.68 万元。

IT之家此前报道，捷尼赛思 G80 配备双线式“勇者之徽”阔型格栅，侧面配备全新 20 英寸钛金轮毂，车尾则采用隐藏式排气管与多层次设计，整体具有较高的辨识度。该车尺寸为 5005×1925×1465mm。

座舱方面，捷尼赛思 G80 配备 27 英寸一体式宽幅式 OLED 智能大屏幕，贯穿整个仪表盘，提供电子旋钮式换挡，采用先进珠宝切割工艺。此外，该车还配备高级 Nappa 真皮座椅、前排中央扶手加热 / 杀菌储物箱、后排双屏幕信息娱乐系统、B&O 豪华音响系统 (18 扬声器)、主动式路面噪声控制系统等。

动力方面，捷尼赛思 G80 配备 2.5 T 涡轮增压汽油发动机搭载双喷射系统，最大功率为 304 马力，最大扭矩为 422 牛・米，传动系统匹配 8 速手自一体变速箱，并提供四驱系统可选。

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