宾利欧陆 GT V8 PHEV 原型车初体验：转向更轻、更直接

IT之家 5 月 29 日消息，宾利汽车宣布即将停产旗下传奇的 6.0 升双涡轮增压 W12 发动机，并为其选定了强大的替代者 —— 全新 V8 插电混动系统，并将其命名为“Speed”。

宾利表示该动力系统将融合现有混合动力技术，成为“宾利史上最为强劲、响应迅速且高效的动力系统”。

V8 插电混动系统整合了 4.0 升发动机和电动机，总功率为 771 匹马力和 738 磅英尺，全电力驱动（188 匹马力）就能行驶 50 多英里。动力系统通过八速双离合器自动变速箱驱动四个车轮，后轮偏重于前轮。

汽车媒体 autocar 分享了宾利欧陆 GT V8 PHEV 原型车的上手体验，发动机在 6000 转 / 分时可单独输出 591 匹马力（600 公制马力），因此每升 148 匹马力的输出相当强劲。

该媒体在一个潮湿的赛道上驾驶了四圈，其中一圈是冷却圈，所以大部分情况有待日后证实。但有两点是最明显的：转向更轻、更直接，这让汽车直接感觉更有活力和警觉性；重新分配的重量意味着转弯和平衡感大大改善。IT之家附上相关图片如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。