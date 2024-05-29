小米牵头成立新一代智能硬件技术行业产教融合共同体，已有 135 所院校机构加入

IT之家 5 月 29 日消息，今日，由小米集团、中山大学、贵州电子科技职业学院等牵头组建的新一代智能硬件技术行业产教融合共同体在贵阳举办成立大会。

新一代智能硬件技术行业产教融合共同体（以下简称“共同体”）是小米响应国家“职业教育产教融合”政策，在教育部指导下牵头建立的非独立法人组织，旨在联合政府部门、大专院校、科研机构和企业，协同培养行业急需的高水平复合型应用人才，助力国家新一代智能硬件技术产业快速健康发展。

据介绍，目前已有 135 所院校机构加入共同体，包括武汉大学、北京大学、清华大学（雁栖湖应用数学研究院）、中山大学、贵州大学、天津大学、北京邮电大学、中国地质大学（武汉）、贵州电子科技职业学院、南京工业大学、湖北三峡职业技术学院、开封职业学院、广州科技贸易职业学院等（IT之家暂未查询到完整名单），预计今年内参与的院校机构将达 300 所，并有 500 家小米生态链和服务商企业逐步加入。

贵阳市副市长刘岚在共同体成立大会上致辞。刘岚表示，新一代智能硬件技术行业产教融合共同体，以机器人展厅、机器人赛道赛事场地、机器人成果演示区、实训基地、认证中心五大板块为主要内容，打造“产、学、研、创”为一体的行业产教融合共同体典范，将助力新一代智能硬件技术产业与高等教育、职业教育深度融合发展，推动机器人、智能制造、新能源专业等学科升级，提高行业企业的应用研究、生产制造和服务水平。

小米集团副总裁屈恒表示，共同体将依托小米自身优势，聚焦人工智能、智能网联汽车、机器人等领域，持续推动产业链、供应链、教育链深度融合和有机衔接，努力开创智能硬件产教融合的“小米模式”。

大会举行了基础教育战略合作签约、国际产教融合合作签约仪式及多项论坛。现场还展出了能进行软硬一体教学的小米四足开发实践平台，以及可快速搭建智能产品、进行基础教学和创新开发、并可完成产品化企业级教学实践的小米自研 Xiaomi AIoT 开发平台。

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