Keychron 超薄剪刀脚键盘新增 100% 配列，B6 Pro 海外售价 44.99 美元

IT之家 5 月 29 日消息，继推出 75% 配列的 B1 Pro 超薄无线键盘后，Keychron B6 Pro 100% 配列键盘现已于海外上市，采用剪刀脚按键、黑白双色可选，售价 44.99 美元（IT之家备注：当前约 326 元人民币）。

Keychron B6 Pro 支持 1000Hz 刷新率（蓝牙模式为 90Hz）、内置 800mAh 电池，续航达 1200 小时，每天使用 5 小时可坚持约 8 个月。

与 Keychron 其他产品不同，Bx Pro 系列并不是机械键盘，转而采用笔记本电脑上常见的剪刀脚按键，前端厚度 5.2mm、最厚处 14.5mm，倾角 3.2 度。

该款键盘还采用与罗技 MX Keys 系列近似，更贴合手指的凹形键帽。

IT之家注意到，该键盘支持 ZMK，直接在网页端自定义按键、宏、快捷方式等功能。

便利性方面，Keychron B6 Pro 支持快速在有线 / 2.4G 无线与蓝牙模式直接切换，可快捷切换 Win / Mac 模式，重 623g，并自带硅胶键盘膜。

相关阅读：

《Keychron B1 Pro 超薄无线键盘海外上市：1200 小时续航、支持网页自定义，39.99 美元》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。