《双人成行》通过 Steam Deck 验证并支持家庭共享，无需再使用 EA 游戏启动器

IT之家 5 月 30 日消息，《双人成行》发布了最新版本更新，宣布支持 Steam Deck，并可通过 Steam 好友列表发送游戏邀请，同时无需再使用 EA App 启动器。

《双人成行》现已通过 Steam Deck 认证！所以您可以随时随地畅玩游戏！

不再需要 EA App 启动器即可畅玩《双人成行》。

仍需 EA 账号连接至 EA 服务器进行在线游戏。

现在可以直接通过 Steam 好友列表发送游戏邀请并加入好友的游戏。

好友通行证用户可以安装全新的 Steam 版好友通行证，或继续使用现有的 EA App 好友通行证。

IT之家附常见问题解答

是否需要将我的 Steam 好友添加到 EA 好友列表才能邀请他们游玩？

现无需添加至 EA 好友列表即可与在 Steam 上拥有《双人成行》的好友一起游玩。您现在可以直接通过 Steam 向您 Steam 好友列表上的任何人发送游戏邀请！

当我使用好友通行证玩游戏时，EA App 仍会启动

旧版 EA App 好友通行证游戏已被新版替代。若要在没有 EA App 的情况下玩好友通行证游戏，请安装新版好友通行证。如果您不想重新安装游戏，旧版好友通行证仍可通过 EA App 运行，但由于它是通过 EA App 运行的，您需要使用游戏内的 EA 好友列表发送 EA 邀请。通过 Steam 好友列表发送或接受邀请需要使用新版好友通行证。

我是否仍然能够通过 EA App 与拥有此游戏的好友一起游玩？

可以！在邀请朋友玩游戏时，请在游戏内选择“EA 好友列表”选项。然后，您可以将他们的 EA 账户添加至您的 EA 好友列表中，并通过 EA 向他们发送游戏邀请。通过 EA 发送的邀请只有在《双人成行》运行时才可见。

EA App 云存档现在的情况如何？

《双人成行》现可使用 Steam 云存档来保存游戏进度。当您启动游戏时，您电脑上的游戏存档将自动上传至 Steam 云存档。由于技术限制，先前存储在 EA App 云存档中的存档现无法访问。对于因此而丢失进度的玩家，请下载已通关的游戏存档，并将其复制到您的存档文件夹中：

C:\Users\USERNAME\AppData\Local\ItTakesTwo

使用此已通关存档启动《双人成行》后，您可以使用章节选择菜单，从游戏的任何节点继续游戏。对此给您带来的不便，我们深感抱歉。

我还需要 EA 账户吗？

和以前一样，为了进行在线游戏并连接到 EA 服务器，您需要将 EA 账户与您的 Steam 账户绑定。如果尚未绑定，在主菜单中选择“在线游戏”将提示您绑定 EA 账户。本地游戏或使用 Steam 远程同乐游玩时，不再需要 EA 账户。

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