CDPR 将为《赛博朋克 2077》提供 AMD FSR3 技术支持

IT之家 5 月 30 日消息，尽管《赛博朋克 2077》开发人员已全部转移至新项目，但 CD Projekt Red 在接受 IGN 采访时确认将在未来某个时候为《赛博朋克 2077》提供 FSR3 技术支持。

有粉丝在 Reddit 上质疑 CDPR 承诺的更新是否会到来：“FSR3 本应出现在《赛博朋克 2077》中，但现在没有开发人员开发这款游戏了，该更新或会被取消”。

此外，还有人在 Steam 上发现了游戏后端 QA 分支更新，故认为《赛博朋克 2077》会有新的更新发布，不过“可能是一个（小小的）最终更新补丁”。

《赛博朋克 2077》于 2020 年 12 月发售，是迄今为止游戏界最具争议的游戏之一，发售时出现了海量问题，以至于在发售后不久就从 PlayStation Store 中下架了。CD Projekt 向玩家进行了退款，并受到了激烈批评。

在三年半的时间里，《赛博朋克 2077》不断推出修补内容，完善游戏质量、添加更多内容、画质，并伴随着改编动画的爆火，游戏的口碑逐渐开始回升。

CDPR 在 2023 年 9 月发布了《赛博朋克 2077》的第一个也是唯一一个扩展包《往日之影》，并为游戏本体推出了 2.0 大版本更新，通过新的加点系统彻底改造了游戏，随后在 2.1 中进行了另一次重大更新，之后又进行了一些较小的修补，如今游戏已基本完善。

截至IT之家发文，《赛博朋克 2077》在 Steam 的口碑为“特别好评”，过去 30 天有 94% 的好评。

CDPR 目前正开发代号为 Orion 的《赛博朋克 2077》续作，以及多款《巫师》游戏。IT之家注意到，官方目前投入人手最多的项目，是代号 Polaris（北极星）的《巫师》新三部曲首作，截至 4 月 30 日，共有 407 人参与该项目。

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