全球首家，台铃氢能源电动车批量下线

IT之家 5 月 30 日消息，台铃电动车官宣，5 月 28 日，在台铃无锡生产车间内，全球首批氢能源电动车正式下线。

该车整体构造与普通两轮电动车相似，整⻋尺寸为 1570×630×1050mm，整⻋重量 ≤55kg，续航里程 100km（IT之家注：基于官方实际路测数据），唯一的区别即该批车型是通过燃烧氢气提供助力。

据介绍，台铃氢能源电动车主电源为氢燃料，储氢瓶氢气纯度≥99.999%。氢燃料电池的原理，简单来说相当于一个“发电机”，即通过燃料内氢和氧相结合的化学反应产生电能，源源不断为车辆供电，驱动电动车前行，因此做到了污染物“零排放”。

此外，车型搭载的 QL-H 固态储氢瓶，通过氢气和氧气通过燃料电池发生化学反应，实现氢气的充放功能，同时车辆使用的储氢瓶瓶口低于 0.07MP。

在供电设计上，车型还搭载了混动电源磷酸铁锂电池，具备 350W 额定功率。车型运行时，氢燃料电池作为牵引主动力，锂电池则在启动加速阶段提供辅助动力。车辆惰行、停止时，燃料电池为锂电池充电；制动时，锂电池回收制动能量，实现能量的循环利用。

台铃官方暂未透露新车的开售时间和价格信息。

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