消息称《正当防卫》游戏将改编为真人电影，《蓝甲虫》导演执导

IT之家 5 月 30 日消息，据报道，环球影业正在与史克威尔艾尼克斯合作，根据 Avalanche Studios 的开放世界游戏系列《正当防卫》制作一部电影。

The Hollywood Reporter 消息称，这部真人电影将由《蓝甲虫》导演安杰尔・曼纽尔・索托执导。故事细节或发行日期尚未透露。

▲ DC 超英电影《蓝甲虫》，豆瓣评分 4.6

报道还称，《正当防卫》电影已经制作了一段时间。2009 年首次传出改编作品正在制作中的消息，但在接下来的几年里几乎没有什么新消息。《海王》主演杰森・莫玛曾一度加入该项目，但目前尚不清楚现阶段谁将出演。

《正当防卫》游戏目前共推出四款正统作品，该系列以庞大的开放世界地图和爆炸战斗场景而闻名，主角作为一名特工，拥有降落伞、抓钩、滑翔翼等道具，并手持各种武器狂轰滥炸，也被玩家们戏称为“防卫过当”“主动挑事”。

IT之家注意到，越来越多的游戏正被改编为电影，例如《刺猬索尼克 3》将于今年晚些时候上映，《玩具熊的五夜后宫 2》、《塞尔达传说》和《我的世界》电影也计划在未来上映。

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