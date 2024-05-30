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长城魏派摩卡 / 拿铁 / 玛奇朵系列车型获推 Coffee OS 2.3.0274：新增红灯读秒、自定义桌面

2024/5/30 10:05:02 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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感谢IT之家网友 busu 的线索投递！

IT之家 5 月 30 日消息，长城魏派摩卡 / 拿铁 / 玛奇朵系列车型获推 Coffee OS 2.3.0274 版本更新，此次新增红灯倒计时、导航极简播报、系统交互自定义等新功能。

IT之家附此次更新内容如下：

导航出行

  • 新增 高德地图红灯倒计时功能

  • 新增 极简播报，地图设置极简播报后，导航过程仅播报核心信息

  • 新增 拥堵聊天室，可与“同路人”分享路况，查看互动消息

  • 新增 跨平台组队，多人多车出行场景，可进行线上组队

  • 新增 限行车道实时显示

系统交互

  • 新增 桌面卡片自定义布局

  • 新增 桌面壁纸自定义，长按桌面可实现壁纸切换

  • 新增 自定义图标栏

  • 优化 来电提醒样式，来电信息不占满屏幕

  • 新增手机投屏（DLNA）

智能语音

  • 新增 语音说明书

  • 新增 指令自由说，支持边说边执行

  • 新增 可见即可说，使用语音指令即可实现操作交互

  • 优化 声音复刻功能，功能入口位于车机小 WEY App 中，可借助车机麦克风进行录音，支持账号同步

多媒体应用

  • 多媒体广场应用拆分，爱奇艺、喜马拉雅、腾讯爱趣听、收音机、蓝牙音乐、USB 音视频变为独立应用

智能外设

  • 新增 设备卡片式交互，支持“即下即用”

  • 新增 外设商城入口

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