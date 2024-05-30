长城魏派摩卡 / 拿铁 / 玛奇朵系列车型获推 Coffee OS 2.3.0274：新增红灯读秒、自定义桌面

IT之家 5 月 30 日消息，长城魏派摩卡 / 拿铁 / 玛奇朵系列车型获推 Coffee OS 2.3.0274 版本更新，此次新增红灯倒计时、导航极简播报、系统交互自定义等新功能。
IT之家附此次更新内容如下：
导航出行
新增 高德地图红灯倒计时功能
新增 极简播报，地图设置极简播报后，导航过程仅播报核心信息
新增 拥堵聊天室，可与“同路人”分享路况，查看互动消息
新增 跨平台组队，多人多车出行场景，可进行线上组队
新增 限行车道实时显示
系统交互
新增 桌面卡片自定义布局
新增 桌面壁纸自定义，长按桌面可实现壁纸切换
新增 自定义图标栏
优化 来电提醒样式，来电信息不占满屏幕
新增手机投屏（DLNA）
智能语音
新增 语音说明书
新增 指令自由说，支持边说边执行
新增 可见即可说，使用语音指令即可实现操作交互
优化 声音复刻功能，功能入口位于车机小 WEY App 中，可借助车机麦克风进行录音，支持账号同步
多媒体应用
多媒体广场应用拆分，爱奇艺、喜马拉雅、腾讯爱趣听、收音机、蓝牙音乐、USB 音视频变为独立应用
智能外设
新增 设备卡片式交互，支持“即下即用”
新增 外设商城入口
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。