180° 灵活躺平 + 3 期免息：小米无线洗地机 3 Max 京东 2308 元新品首降

小米 米家无线洗地机 3 Max 发售于今年 5 月 19 日，主打“180 度躺平杀菌洗烘，五合一全屋吸尘除螨”，首发价 2499 元。

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这款新品配备拼接式收纳底座，无需单独打孔安装，主机、配件收纳一站式解决。该产品采用轻薄机身设计，可 180° 灵活躺平打扫床底、沙发底，可瞬速分离水气，防止污水进入风机，躺平辅助轮可大大减少躺平推拉时的阻力。

此外，该产品支持一键杀菌自清洁功能，滚刷杀菌水洗净后自动热风烘干，免手洗免晾晒；实时全链路杀菌洗，电解水即开即用；刮条升级双排叠层梳齿结构，搭配 18000Pa 超大吸力，防缠绕性能大幅提升；创新双尘杯设计，可有效减少吸力损耗。

续航方面，这款新品升级为 6 节总容量达 4000mAh 大电池组，洗地最长续航 40 分钟，吸尘最长续航 50 分钟。

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