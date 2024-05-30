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首页 > 智车之家>汽车新闻

极氪 007 以 1 分 41 秒 740 成绩刷新浙赛圈速纪录

2024/5/30 12:00:45 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 咦惹 的线索投递！

IT 之家 5 月 30 日消息，极氪 ZEEKR 今日官宣，极氪 007 汽车以 1 分 41 秒 740 的成绩刷新浙赛圈速纪录。

从官方海报可以看到，这是一款极氪 007 四驱性能版（原厂轮胎：米其林 PS4S），官方还对比了几款竞品车型的圈速：

  • 极氪 007 四驱性能版（原厂轮胎：米其林 PS4S）汽车 1 分 41 秒 740，顶配价格 29.99 万元

  • 宝马 M4 CS 汽车 1 分 41 秒 997，起售价 128.89 万元

  • 保时捷 Taycan Turbo S 汽车 1 分 44 秒 406，起售价 181.8 万元

  • 特斯拉 Model S Plaid 汽车 1 分 44 秒 896，起售价 81.49

作为参考，小米 SU7 Max 搭配原厂轮胎（IT 之家注：倍耐力 P ZERO 5），浙赛圈速成绩为 1 分 42 秒 163，该车定价同样为 29.99 万元。

此外，智己 L7 Snake Performance 高性能版曾在 2022 年跑出了浙赛最快圈速 1 分 42 秒 212。

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关键词：极氪007浙赛圈速

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