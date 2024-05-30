极越 01 长续航版车型 6 月 1 日上市，CLTC 续航 720km

IT之家 5 月 30 日消息，易车报道称，极越 01 长续航版将于 6 月 1 日正式上市，整体设计与现有版本保持一致，配备来自宁德时代的 100kWh 电池组，CLTC 纯电续航 720km。

此外，极越 6 月 1 日还将举行 PPA 武汉直播，演示极越汽车智驾能力。

外观方面，极越 01 车身尺寸为 4853x1990x1611mm，轴距 3000mm，定位中大型 SUV，风阻系数 0.249，采用前双叉臂，后全铝合金 H-Arm 多连杆悬挂，并配备 CDC 实时阻尼可调减震、Brembo 刹车卡钳。

内饰方面，新车采用 35.6 英寸 6K 超清一体屏，可实现全屏、双屏和三屏独立显示，支持拖拽、缩放、左右飞移等功能。车机采用高通 8295 芯片，同时率先在业内实现语音 AI 算法全量本地化，全端侧语音识别速度快至 500ms，端到端语音响应速度在 700ms 内。语音能力完全摆脱了对网络信号的依赖。即便在隧道、地库、山区等弱网或断网的场景下，也能流畅交互。

IT之家注意到，极越 01 汽车搭载高通骁龙 8295 平台，搭载“SIMO”语音助手及 3D 地图，联动氛围灯、空调等功能，并协同 Gameloft 打造了车机上可玩的定制版《狂野飙车 9》游戏。

此外，极越 01 全车消除换挡杆、左右拨杆、中控物理按键、门把手等大量物理操作，同时取消拨杆让扶手台成为纯粹的储物空间，提供双杯架、带滑盖储物格，扶手前端是带无线充电的手机位，扶手箱内置 12V 电源和双 Type-C 接口。

极越 01 汽车拥有“ROBO Drive Max”自动驾驶功能，号称“全球首家纯视觉，高阶智驾开箱即用”，使用“BEV+Transformer 纯视觉 + 中国首个 OCC 占用网络 + 28 个智驾传感器 + 双英伟达 Drive Orin-X 芯片”，据称“安全里程 7000 万公里，从城市任意点到另一个点，全程丝滑使用”。

动力方面，极越 01 后驱版和长续航版搭载单电机，电机最大功率 200KW，最大扭矩 343N.m，长续航版配备 100kWh 电池组，CLTC 续航里程可达 720km。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。