腾讯开放世界抓宠游戏《创造吧！我们的星球》6 月 26 日上线

IT之家 5 月 30 日消息，腾讯发行的太空开放世界抓宠游戏《创造吧！我们的星球》定档 6 月 26 日上线，该游戏已在官网、TapTap、哔哩哔哩、App Store 及 Steam 开启预约。

《创造吧！我们的星球》是一款主打多人社交、共同创造的开放世界慢生活游戏。玩家可以在未知的神秘星球自由创造、随心生活，以更轻松诙谐的形式来体验异星生活的魅力。

《创造吧！我们的星球》是一款太空开放世界抓宠手游。

降落在神秘遥远的异星，远航者们可以尽情探索丰富多彩的外星生态，邂逅各色各样的外星生物，尽情奔跑、玩耍、创造，和同样踏足异星的陌生伙伴擦出火花！

让《创造吧！我们的星球》成为你的第一款太空沙盒手游，敞开玩！

捕捉外星宠物 —— 上天入地，不管去哪有它陪你

开启异星奇遇 —— 探索太空，新奇事物等你邂逅

挑战机甲霸主 —— 轻松击败，再也不用挨揍受苦

享受种田摸鱼 —— 无拘无束，过太空 "漫" 生活

迎接太空新生活 —— 结识好友，分享难忘瞬间

玩转自由交易 —— 变废为宝，随心买卖轻松赚翻

在这里，尽情发挥你的创造天赋你可以建造自己的专属家园、自定义你的外观、DIY 你的载具…

也可以无拘无束地享受生活，尽情创造属于自己和朋友的一个个惊喜瞬间。

在这里，不会被定义应该如何，属于你的无限精彩在等你创造！