中国时空信息集团在雄安成立，卫星网络集团、兵器工业集团、中国移动三巨头出资 40 亿

IT之家 5 月 30 日消息，近日，中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，注册资本 40 亿人民币，注册地址为雄安新区容城县启动区，经营范围含卫星导航服务、卫星通信服务、大数据服务、数据处理和存储支持服务、人工智能双创服务平台、人工智能公共数据平台、气象观测服务、地震服务等。

股东信息显示，该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司分别持股 55%、25%、20%，认缴出资额为 22 亿、10 亿、8 亿。

IT之家查询公开资料获悉，中国卫星网络集团有限公司（以下简称“中国星网”）成立于 2021 年 4 月，是中央批准成立的唯一一家从事卫星互联网设计建设运营的国有重要骨干企业，也是首家注册落户雄安新区的中央企业。

中国星网致力于打造卫星互联网产业发展的核心力量和组织平台，为用户提供先进、优质、安全、经济的空间网络信息服务，成为具有全球竞争力的世界一流卫星互联网公司。

中国兵器工业集团有限公司是各大军工集团中唯一一家面向陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及武警公安提供武器装备和技术保障服务的企业集团。

中国移动通信集团有限公司除了大家熟悉的常规运营商业务，目前也在大力发展卫星通信，旗下双星试验系统正开展在轨试验，加速推动星地技术产业发展。

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