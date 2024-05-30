中国民航局：将 C919 国产大飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆

IT之家 5 月 30 日消息，由中国民用航空局（CAAC）和欧盟航空安全局（EASA）共同主办的第三届中欧航空安全年会昨日在厦门召开，厦航、空客、商飞、中航工业等中欧企事业代表先后作了主旨演讲。

中国民航局副局长胡振江指出，中欧需要双方民航主管部门加强合作，共同为中欧民航安全、稳健运行添加更多、更强大的确定性力量，迫切需要中欧民航以更加坚定的开放姿态、更加紧密的协同合作，共同为国际民航可持续发展注入更多正能量。

胡振江就持续加强中欧民航交流合作提出了四方面倡议：

一是持续加强中欧民航宏观政策对接和协调，共同完善中欧民航治理，培育促进中欧民航发展的新动能，为中欧双方民航运营主体持续深入合作营造更好政策环境。

二是持续保持中欧民航合作项目（App）和人才培养合作，继续保持“高研班”项目等交流合作机制，全方位构建新时代中欧民航合作新型伙伴关系，携手打造 21 世纪国际民航界交流合作的典范。

三是持续推进中欧民航适航审定领域合作，通过双方协同配合、共同努力，将 C919 飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆。

四是持续深化中欧民航安全新技术合作，进一步加强在民航运行关键领域的新技术运用交流，充分发挥各自优势，共同为提升国际民航安全能力和水平作出贡献。

参考IT之家此前报道，中国民航上海适航审定中心主任顾新表示正计划就国产大飞机 C919 向欧盟申请型号认可，期待能够在明年获取有关认证。中心将按照正常型号认可程序完成所有递交资料，以表明所有完成的相关飞行实验。

顾新表示，全世界的民航有一个标准，就是保证公众的出行安全。“我们有足够的自信，中国人认证的飞机是足够安全的。”中心会按照程序努力展示飞机，但不同国家在技术、规矩上存在些许差异，可能会进行很多讨论、争论，中心将会“把技术放在桌面上”，努力去做。

资料显示，C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于 2007 年立项，2017 年首飞，座级 158-192 座，航程 4075-5555 千米。

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