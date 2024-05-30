1299 元起不能打电话的“手机”，XREAL Beam Pro AR 空间计算终端发布

IT之家 5 月 30 日消息，在今日下午的 XREAL 空间计算新品发布会上，XREAL Beam Pro 计算终端正式发布，号称是“像 Phone 一样的 AR 空间计算终端”。

从造型来看，该设备和手机很像，除了不能打电话，其他的触摸屏、摄像头等部件一应俱全。

XREAL Beam Pro 号称是一款将 2D 应用释放到 3D 空间的计算终端，搭配 XREAL AR 眼镜构成“消费级 AR 空间计算完全体”。

该设备配有双 USB-C 接口，一头接眼镜一头接电源；后置双摄可捕捉空间视频，选择了双主摄规格的三星 JN1 传感器，这颗传感器拥有 5000 万像素，F / 2.2 的光圈，支持纳秒级同步和双主摄像素级同步。

为了确保最佳的空间立体效果，XREAL Beam Pro 的两颗主摄级传感器的距离达到 50mm，配合双 F / 2.2 的光圈，号称能够增强立体感，并确保双眼一致的景深信息，模拟人眼距离，回看时眼睛更加舒适。

Beam Pro 延续 XREAL 的核心防抖科技 EIS，并为 3D 拍摄做了深度的算法优化，根据用户日常使用习惯优化。基于 Air 眼镜平台的防抖算法，对空间影像拍摄场景进行深度优化。

软件方面，该设备搭载 nebula OS，基于安卓 14，支持安装安卓 APK。

其余配置方面，该设备配有 6.5 英寸 90Hz LCD 屏，搭载 4nm 骁龙八核空间计算协作处理器，支持 4300mAh 电池 + 27W 快充，还有 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2、1TB 存储卡扩展。

IT之家从发布会现场获悉，XREAL Beam Pro 定价 1299 元起，即日开启预约，5 月 31 日 20:00 开售。

6GB + 128GB Wi-Fi 版 1299 元

8GB + 256GB Wi-Fi 版 1599 元

5G 版 1999 元起，8 月发售

此外，618 活动首销购买，赠送半年爱奇艺白金会员。对于购买过 XREAL Beam 盒子的老用户，限时回馈价 999 元。

XREAL Beam Pro 还有一款企业版，定价 2999 元起，将有更多定制功能。

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