岚图 FREE 318 新车开启预售：综合续航 1458km，6 月 14 日上市

IT之家 5 月 30 日消息，岚图汽车今日宣布，旗下最新车型岚图 FREE 318 今日正式开启预售，6 月 14 日上市，官方暂未公布售价信息，作为参考，现款岚图 FREE 售价为 26.69 万元，纯电续航 210km。

根据预售政策，1000 元预售金可抵扣 10000 元的购车尾款。该车是一款增程式混动车型，纯电续航 318km、综合续航 1458km。

IT之家汇总新车信息大致如下：

岚图 FREE 318 车型在 FREE 系列家族式外观设计的基础上，进行了升级改造，搭载专属的“钛晶灰”车漆。刀锋机甲设计理念让这款新车的前脸更具张力，车身侧面则采用黑色五幅轮毂搭配红色运动卡钳，撞色的设计风格独特。

该车车内采用了黑绿搭配的内饰设计，整体设计以黑色为主，再加上绿色缝线和碳纤维纹饰板的进行装饰，符合新车对于“运动”的定位。此外，岚图 FREE 318 支持高速领航、城区辅助和精准智能泊车等功能。

根据此前官方预热信息，新车将提供多款轮圈可选，红 / 橙 / 黄色卡钳的加入进一步丰富了外观配色组合方案。另有黑色 C 柱字标，可变天幕（岚图 FREE 标配为天窗）及后视镜摄像头可选。

官方称该车具备百度 Apollo L4 级智能驾驶，百公里接管＜1 次，支持高速领航辅助。其内置全场景交互智能座舱，拥有 0 层级交互界面、毫秒级语音响应和车道级高精导航。

申报信息显示，这款新车长宽高分别为 4905 mm、1950mm、1660/1645mm，轴距为 2960mm，最高车速 180km/h。动力方面，新车搭载 1.5T 增程器 + 电动机组成的增程混动系统，并配备 43kWh 的琥珀电池及后置单电机，其最大纯电续航 318km，综合续航里程达到 1458km，百公里亏电油耗 6.19L。

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